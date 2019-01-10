Мода уже давно не распространяется только на одежду или гаджеты, сегодня она диктует свои правила практически в каждой отрасли. И кулинария, конечно же, не исключение. Так что же мы будем есть и какую еду нам захочется показать в Instagram в следующем году?

В свое время в Украине был бум японской кухни, а в 2018 году нашу страну всецело заполонили грузинские рестораны. Но бум на них прошел и уже в следующем году одной из самых популярных кухонь будет итальянская. Поэтому готовьтесь, что митболы и фишболы (шарики из мяса или рыбы) будут в топе популярных блюд.

Но лично для меня 2018 год запомнится тем, что перед Новым годом в разы увеличилось количество людей, которые искали рецепты салатов без майонеза. Этот показатель меня не просто удивил, но и вдохновил! Ведь только представьте себя, лед тронулся и наше общество начинает открывать для себя новые кулинарные горизонты.

Этот факт еще раз подтверждает то, что главный тренд в еде на 2019 год - это осознанное питание, понимание того, что мы то - что мы едим. Из-за этого качество продуктов и соответственно качество блюд будет только расти. При чем это касается не только ресторанов, но и домашней кухни так же. Люди все больше внимание уделяют качеству продуктов, его составу, чаще обращаются к фермерским рынкам, ежели к супермаркетам.

Еще один тренд, который плавно перетекает из 2018, - это экологичность. При чем он будет проявляться не только в появлении эко-продуктов и блюд в ресторанах, но и в обычных магазинах. Еще одна составляющая тренда - это доставка еда. Замечали ли вы в чем вам упаковывают еду? Пластика медленно, но уверенно будет становиться меньше. Вот, к примеру, пока что мы еще не отказались от пакетов в супермаркетах, но людей, которые приходят в магазин со своей сумкой становится все больше и больше.

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Мировой тренд на безотходное производство также не может не задеть и кулинарию. Такой подход можно применять на домашней кухне, а не только в ресторанах. К примеру, у вас наверняка часто остаются остатки овощей? Вместо того, чтобы оставлять их портится в холодильнике и потом выбрасывать, из них можно приготовить овощной соус демиглас. Так вы сможете выжать из овощей максимум вкуса и потом насытить им другие блюда.

Мода на здоровое питание тоже в 2019 году никуда уходить не будет. Вегетарианская и веганская кухня будут еще более популярны, а поклонников такой еды больше. В прошлом году одним из самых популярных блюд стало веганское мороженое. В 2019 году тренд не угаснет, а наоборот мы ожидаем появления все более и более необычных вкусов.

Wow-эффект от еды тоже никто не отменял. В современном мире мало готовить вкусную еду, нужно еще уметь ее преподнести. За последние годы Instagram, Facebook, YouTube продают лучше, чем любая другая реклама. И рестораторы этим пользуются - блюда иногда напоминают настоящие картины, а сама подача напоминает целое представление. Все для яркого впечатления и фото на тысячу лайков!

Но, честно вам признаюсь, я не приверженец модных течений. Точнее даже не так: я считаю, что мода не должна влиять на качество продуктов. Поэтому я открываю украинский ресторан. Я верю в нашу кухню и мне кажется, что, как ни странно, украинцы попробовали множество кухонь, но так и не знают своей собственной. Ведь наша кухня не заканчивается на борще или варениках (пусть даже разноцветных). У нас очень много крутых продуктов, которые выращивают на местных фермах, и которые по своему качеству могут посоревноваться с любыми семенами чиа.

И мое самое главное кулинарное пожелания на новый год: начните считать свои деньги. Возможно, вам покажется это глупым, но как только вы поймете сколько денег вы тратите на некачественную еду, вы начнете меняться. Ведь часто стоимость лапши быстрого приготовления равна хорошей пасте с твердых сортов пшеницы (посчитайте только стоимость за килограмм).

Попробуйте в новому году раз в месяц покупать и пробовать новый продукт. Пусть это будет 100-200 граммов чего-то нового. Так вы будете только расширять свои кулинарные границы и искать новые вкусы. Вы можете посмотреть на еду совсем по-другому и почувствовать множество вкусов, которых вы лишаете себя сейчас. Желаю вам увлекательных кулинарных путешествий в новом году!