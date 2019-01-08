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''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

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Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.

"Коли я розмірковую над черговим рецептом, в мою голову приходять дуже різні поєднання смаків. Деякі з них навіть трошки божевільні, так, що у мене не вистачає сміливості ними поділитися. Але в більшості випадків результат моїх фантазій мене дуже тішить. Так ось штрудель з мідіями і шпинатом якраз такий варіант — незвично і смачно", — написав кухар у своєму блозі.

Інгредієнти:

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Штрудель з мідіями і шпинатом

Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування:

Обсмажте мідії на сковорідці з вершковим маслом, поки вся рідина з них не випарується. Додайте щіпку солі, карі і сік лимона.

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Фото: klopotenko.com

Далі додайте половину листя шпинату і тушкуйте одну хвилину, поки вони не стануть м'якими. Зніміть з вогню і відставте в сторону.

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Фото: klopotenko.com

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте на столі листове тісто і викладіть на нього мідії зі шпинатом. Далі додайте другу половину свіжого листя шпинату і сир фета, порізаний невеликими кубиками.

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Фото: klopotenko.com

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Фото: klopotenko.com

Загорніть тісто з начинкою в рулет, підгинаючи краї. Викладіть штрудель на деко, застелене пергаментом, змастіть його збитим яйцем і поставте в духовку на 15-20 хвилин. Потім дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути і подавайте на стіл.

''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Фото: klopotenko.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився незвичайним рецептом плову з курагою і арахісом.

Особа
Євген Клопотенко
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