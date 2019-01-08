''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.

"Коли я розмірковую над черговим рецептом, в мою голову приходять дуже різні поєднання смаків. Деякі з них навіть трошки божевільні, так, що у мене не вистачає сміливості ними поділитися. Але в більшості випадків результат моїх фантазій мене дуже тішить. Так ось штрудель з мідіями і шпинатом якраз такий варіант — незвично і смачно", — написав кухар у своєму блозі.

Інгредієнти:

Штрудель з мідіями і шпинатом Фото: klopotenko.com

500 г - листкове тісто

300 г - мідії

100 г - листя шпинату

100 г - сир фета

20 г - вершкове масло

Щіпка - карі

0,5 шт. - сік лимона

1 шт. - яйце

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Спосіб приготування:

Обсмажте мідії на сковорідці з вершковим маслом, поки вся рідина з них не випарується. Додайте щіпку солі, карі і сік лимона.

Фото: klopotenko.com

Далі додайте половину листя шпинату і тушкуйте одну хвилину, поки вони не стануть м'якими. Зніміть з вогню і відставте в сторону.

Фото: klopotenko.com

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте на столі листове тісто і викладіть на нього мідії зі шпинатом. Далі додайте другу половину свіжого листя шпинату і сир фета, порізаний невеликими кубиками.

Фото: klopotenko.com

Фото: klopotenko.com

Загорніть тісто з начинкою в рулет, підгинаючи краї. Викладіть штрудель на деко, застелене пергаментом, змастіть його збитим яйцем і поставте в духовку на 15-20 хвилин. Потім дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути і подавайте на стіл.

Фото: klopotenko.com

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