''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.
"Коли я розмірковую над черговим рецептом, в мою голову приходять дуже різні поєднання смаків. Деякі з них навіть трошки божевільні, так, що у мене не вистачає сміливості ними поділитися. Але в більшості випадків результат моїх фантазій мене дуже тішить. Так ось штрудель з мідіями і шпинатом якраз такий варіант — незвично і смачно", — написав кухар у своєму блозі.
Інгредієнти:
Штрудель з мідіями і шпинатом
Фото: klopotenko.com
500 г - листкове тісто
300 г - мідії
100 г - листя шпинату
100 г - сир фета
20 г - вершкове масло
Щіпка - карі
0,5 шт. - сік лимона
1 шт. - яйце
За смаком - сіль, перець
Спосіб приготування:
Обсмажте мідії на сковорідці з вершковим маслом, поки вся рідина з них не випарується. Додайте щіпку солі, карі і сік лимона.
Фото: klopotenko.com
Далі додайте половину листя шпинату і тушкуйте одну хвилину, поки вони не стануть м'якими. Зніміть з вогню і відставте в сторону.
Фото: klopotenko.com
Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте на столі листове тісто і викладіть на нього мідії зі шпинатом. Далі додайте другу половину свіжого листя шпинату і сир фета, порізаний невеликими кубиками.
Фото: klopotenko.com
Фото: klopotenko.com
Загорніть тісто з начинкою в рулет, підгинаючи краї. Викладіть штрудель на деко, застелене пергаментом, змастіть його збитим яйцем і поставте в духовку на 15-20 хвилин. Потім дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути і подавайте на стіл.
Фото: klopotenko.com
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