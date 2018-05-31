Для тих, хто стежить за фігурою: зірковий кулінар розповіла рецепт овочевої страви

Популярний український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом страви італійської кухні, яку зможе приготувати будь-яка господиня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Асмік розповіла, як приготувати овочеві равіолі під соусом марінара. Блюдо підійде для тих, хто стежить за фігурою, а також не вживає м'яса. Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Я трохи змінила традиційний рецепт равіолі - замість тіста використовую кабачки. А оскільки равіолі - страва італійської кухні, я готую до неї також соус марінара. Ви переконаєтеся, страву легко і швидко готувати, так що впоратися із завданням зможе кожен", - поділилася Гаспарян.

Асмік Гаспарян Прес-служба

СКЛАДОВІ:

Молоді кабачки 2 шт.

Молода морква 2 шт.

Молодий ріпчаста цибуля 1 шт.

Помідори 3 шт.

Шпинат 100 г

Стебло селери 1 шт.

Часник 4 зубчики

Рікотта 250 г

Моцарелла 100 г

Біле сухе вино 250 мл

Олія 60 мл

Свіжий базилік 7 гілочок

Лавровий лист 1 шт.

Сушений орегано 3 г

Сіль 12 г

Чорний мелений перець 8 м

Рецепт приготування:

Наріжте кабачки тонкими слайсами і замаринуйте в суміші масла, лимонного соку, солі і перцю протягом 5 хвилин.

Приготуйте начинку: покладіть в сковороду з маслом подрібнений часник і шпинат, посоліть і поперчіть, протушкувати 2 хвилини. Потім додайте рікотту і подрібнене листя базиліка, перемішайте.

Сформуйте кабачкові равіолі: викладіть хрест-навхрест по два слайси кабачка, а на них - по 1 столовій ложці начинки. Загорніть начинку, переверніть сформовані равіолі швом вниз.

Приготуйте соус марінара: покладіть в сковороду з маслом нарізаний кубиком цибулю, натерту моркву, подрібнений часник і слайси селери. Посоліть, поперчіть, обсмажте протягом 5 хвилин. Додайте подрібнені томати без шкірки, сушений орегано, лавровий лист і біле сухе вино. Гасіть до загустіння протягом 20 хвилин.

Потім додайте подрібнені листя базиліку, перемішайте, дістаньте лавровий лист і перебити масу блендером до однорідності.

Налийте 10 столових ложок соусу на дно скляної форми і рівномірно розподіліть. Зверху викладіть швом вниз кабачкові равіолі, посипте тертою моцарелою. Запікайте при температурі 200°С протягом 15 хвилин.

Посипте подрібненим листям базиліку. Подавайте з соусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян поділилася ексклюзивним рецептом незвичайного страви - смаженого редису з беконом і овочевим соусом.