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''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

2.2тЧитати матеріал російською

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася рецептом шашлику з яловичини, який чудово підійде вашому столу на Новий рік.

"Сьогодні страва для цінителів м'яса. Але я буду вам розповідати не про нього. Фішка в соусі в східному стилі, який подається до шашлику", — розповіла ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Для початку зірка запропонувала взяти яловичину, нанизати на шпажки і зробити шашлик: або на грилі, або в мікрохвильовій (якщо є така програма), або в духовці.

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Шашлик з яловичини

Фото: liliia.rebrik

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Щоб зробити соус, потрібно: перебити в чаші блендера тертий імбир, перець чилі, зелень кінзи, часник, сік лайма і оливкову олію.

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Фото: liliia.rebrik

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Фото: liliia.rebrik

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Фото: liliia.rebrik

Після цього додати сіль за смаком, і дрібно нарізані томати. Подавати шашлик потрібно разом з соусом.

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Фото: liliia.rebrik

''Для поціновувачів м'яса'': рецепт шашлику з яловичини на Новий рік

Фото: liliia.rebrik

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився авторським рецептом незвичайної страви зі свинини.

Особа
Лілія Ребрик
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