''Боротьба із вуглеводами'': Седокова поділилася простим і корисним рецептом

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює у Росії, поділилася рецептом смачної і корисної яєчні. Вона пропонує запекти яйця в авокадо.
На приготування страви знадобитися лише 25 хвилин. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Рубрика правильне харчування або боротьба із вуглеводами триває. І сьогодні я пропоную приготувати елементарну страву, яка зарядить нас енергією. 3 продукти, 5 хвилин готування, 20 хвилин запікання. Я говорю про яєчню в авокадо", — пише Седокова.
Для приготування страви знадобитися: стигле авокадо — 1 шт, яйце — 2 шт, помідори черрі, сіль, перець — за смаком.
"Розігріваємо духовку до 200 градусів. Розрізаємо авокадо навпіл, виймаємо кісточку і по 2 столових ложки м'якоті із кожної половинки. Заливаємо яйце у половинки авокадо, додаємо помідори, сіль і перець за смаком і прикрашаємо зеленню. Ставимо у духовку на 20 хвилин, і все готово", — написала співачка.
Привіт-привіт 👋🏼 Рубрика правильне харчування або боротьба з вуглеводами триває. І сьогодні я пропоную приготувати елементарне блюдо, яке зарядить нас енергією. 3 продукту, 5 хвилин готування, 20 хвилин запікання. Я говорю про яєчню в авокадо 🥑 Нам знадобляться: • стигле авокадо - 1 шт. • яйце - 2 шт. • помідори черрі • сіль, перець - за смаком. ❗️КБЖУ на 100 грам: 133.24 / 3.86 / 11.18 / 4.11. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Розрізаємо авокадо навпіл, виймаємо кісточку і по 2 столових ложки м'якоті з кожної половинки. Заливаємо яйце в половинки авокадо, додаємо помідори, сіль і перець за смаком і прикрашаємо зеленню. Ставимо в духовку на 20 хвилин, і все готово. ______________ Правильне харчування - це звичайно добре, але душа вже просить публікувати рецепт сиру з кролика з мартіні і швейцарським сиром😁
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