''Боротьба із вуглеводами'': Седокова поділилася простим і корисним рецептом

Українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює у Росії, поділилася рецептом смачної і корисної яєчні. Вона пропонує запекти яйця в авокадо.

На приготування страви знадобитися лише 25 хвилин. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Рубрика правильне харчування або боротьба із вуглеводами триває. І сьогодні я пропоную приготувати елементарну страву, яка зарядить нас енергією. 3 продукти, 5 хвилин готування, 20 хвилин запікання. Я говорю про яєчню в авокадо", — пише Седокова.

Для приготування страви знадобитися: стигле авокадо — 1 шт, яйце — 2 шт, помідори черрі, сіль, перець — за смаком.

"Розігріваємо духовку до 200 градусів. Розрізаємо авокадо навпіл, виймаємо кісточку і по 2 столових ложки м'якоті із кожної половинки. Заливаємо яйце у половинки авокадо, додаємо помідори, сіль і перець за смаком і прикрашаємо зеленню. Ставимо у духовку на 20 хвилин, і все готово", — написала співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська ведуча Леся Никитюк поділилася унікальним рецептом схуднення.