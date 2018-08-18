Хто розумніший - чоловіки чи жінки? Вчені дали відповідь

Вчені з Університету Вашингтона провели унікальний експеримент і довели, що чоловіки мислять швидше і приймають більш раціональні рішення.

У рамках дослідження вивчили швидкість реакцій на графічну інформацію. Незважаючи на те, що обробка даних, отриманих з допомогою органів зору, у чоловіків і жінок знаходиться приблизно на одному рівні, дослідники відзначили, що саме чоловіки приймають найбільш правильні і раціональні рішення на основі того, що дізналися, пише журнал Cell.

У цілому, за підрахунками вчених, мозок жінок обробляє вхідну інформацію на 25-75 відсотків повільніше, залежно від особливостей, і не завжди дозволяє правильно відповідати на контрольні запитання.

При цьому, найбільш гостру реакцію і швидку обробку даних у мозку мають не здорові чоловіки, а люди з порушеннями психічного розвитку. Вчені вважають, що церебральні процеси у таких людей супроводжуються зниженням регулювання нейронної активності, що призводить до більш швидкого часу реакції і більш гострого сприйняття інформації.

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