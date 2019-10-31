Ранок потрібно починати зі склянки води з лимоном: у чому секрет

Відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги й загалом приносить багато користі організму.

Інформацією про позитивні властивості такого напою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, його варто пити по склянці щоранку.

Зокрема, зазначила дієтологиня, вода з лимоном корисна для схуднення й очищення організму.

"Коли ми випиваємо на голодний шлунок лимонну воду, стимулюється викид жовчі, що сприяє звільненню кишечника і очищенню його від шлаків. А чим краще очищається організм, тим ефективніше знижується вага", — стверджує Кален.

Вода з лимоном корисна для схуднення і очищення організму steaklovers.menu

Також лимонна вода сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри: оскільки в ній містяться антиоксиданти, які беруть участь у процесі розгладжування шкірного покриву й уповільнюють процеси старіння.

"Ви можете позбутися від дрібних зморшок і продовжити свою молодість", — додала фахівчиня.

Крім цього, регулярне вживання такого напою дозволить активніше виводити з організму сечову кислоту, яка, накопичуючись у суглобах, викликає запалення.

Ще лимонна вода корисна вагітним: вона компенсує втрату вітаміну С і допомагає організму боротися з вірусами, адже під час вагітності імунітет слабшає.

"Калій, що міститься у напої, формує нервову систему та мозкові клітини ще не народженого малюка", — наголосив Кален.

Водночас дієтологиня зазначила, що у диво-напою є і протипоказання. Зокрема, пити лимонну воду не можна тим, хто має проблеми зі шлунком і кишечником або страждає алергією на цитрусові. Ще напій негативно впливає на стан емалі зубів — отже, потрібно чистити їх після кожної випитої склянки води з лимоном.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікарка наголосила, що екстрені методи схуднення — дієти, таблетки, виснажливі тренування — не безпечні й дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини її набору і навчитися харчуватися інтуїтивно.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!