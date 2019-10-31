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1 листопада • оновлено в 02:08
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Ранок потрібно починати зі склянки води з лимоном: у чому секрет

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Відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги й загалом приносить багато користі організму.

Інформацією про позитивні властивості такого напою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, його варто пити по склянці щоранку.

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Зокрема, зазначила дієтологиня, вода з лимоном корисна для схуднення й очищення організму.

"Коли ми випиваємо на голодний шлунок лимонну воду, стимулюється викид жовчі, що сприяє звільненню кишечника і очищенню його від шлаків. А чим краще очищається організм, тим ефективніше знижується вага", — стверджує Кален.

Вода з лимоном корисна для схуднення і очищення організму

Вода з лимоном корисна для схуднення і очищення організму

steaklovers.menu

Також лимонна вода сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри: оскільки в ній містяться антиоксиданти, які беруть участь у процесі розгладжування шкірного покриву й уповільнюють процеси старіння.

"Ви можете позбутися від дрібних зморшок і продовжити свою молодість", — додала фахівчиня.

Крім цього, регулярне вживання такого напою дозволить активніше виводити з організму сечову кислоту, яка, накопичуючись у суглобах, викликає запалення.

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Ще лимонна вода корисна вагітним: вона компенсує втрату вітаміну С і допомагає організму боротися з вірусами, адже під час вагітності імунітет слабшає.

"Калій, що міститься у напої, формує нервову систему та мозкові клітини ще не народженого малюка", — наголосив Кален.

Водночас дієтологиня зазначила, що у диво-напою є і протипоказання. Зокрема, пити лимонну воду не можна тим, хто має проблеми зі шлунком і кишечником або страждає алергією на цитрусові. Ще напій негативно впливає на стан емалі зубів — отже, потрібно чистити їх після кожної випитої склянки води з лимоном.

Дівчата, розкажіть, з чого починається ваш ранок? :) Я починаю кожен день зі склянки води. Іноді я додаю у воду шматочок лімона🍋 і вирішила поділитися з вами інформацією, ніж це корисно: ⠀ Отже, вода з лимоном корисна для: ⠀ ✔ Схуднення і очищення організму: коли ми випиваємо на голодний шлунок лимонну воду, стимулюється викид жовчі, що сприяє звільненню кишечника і очищенню його від шлаків. А чим краще очищається організм тим ефективніше знижується вага. ⠀ ✔Улучшенія зовнішнього вигляду шкіри: в лимонній воді містяться антиоксиданти, які беруть участь в процесі розгладження шкіри і уповільнюють процеси старіння. Ви можете позбутися від дрібних зморшок і продовжити свою молодість. ⠀ ✔Здорових суглобів: регулярне вживання цього напою дозволить активніше виводити з організму сечову кислоту, яка, накопичуючись в суглобах, може викликати запалення. ⠀ ✔Беременних: лимонна вода компенсує втрату вітаміну С і допомагає організму справлятися з вірусами, адже під час вагітності імунітет слабшає. Калій, що міститься в напої, формує нервову систему і мозкові клітини ще не народженого малюка. ⠀ ⚠️Есть і протипоказання у цього диво-напою: не варто пити воду з лимоном тим, у кого є проблеми зі шлунком і кишечником або алергія на лимон. Також цей напій може зіпсувати емаль зубів, тому чистите зуби після кожного випитого склянки лимонної води. ⠀ А з чого ви починаєте ранок? Ставте + в коментарях, якщо пост був вам корисний) ⠀ 🙋На марафоні схуднення ми в першу чергу працюємо з "головою" і міняємо мислення. Ви отримаєте багато корисних порад і дізнаєтеся, що насправді необхідно нашому організму, щоб надовго зберегти стрункість, молодість і здоров'я. ⠀ Щоб поставити мені запитання про марафоні і дізнатися дату найближчого старту тренінгу, напишіть "ТАК" в Дірект🤗 ⠀ # еленакален_совети # схуднення # пітаніедляпохуденія # похудетьлегко # бездіет # вода

Публікація від ОЛЕНА розжареного МАРАФОН схуднення (@elenakalen)

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікарка наголосила, що екстрені методи схуднення — дієти, таблетки, виснажливі тренування — не безпечні й дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини її набору і навчитися харчуватися інтуїтивно.

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Теми
живлення здоров'я Дієти та фітнес
Місце
Україна
Теги
дієтолог диета
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