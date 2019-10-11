"Я дарую світу секс!" На українському ТБ влаштували відвертий показ мод

На проєкті "Топмодель по-українськи" "Нового каналу" влаштували відвертий показ мод.

Як розповіла пресслужба телеканалу, на бекстейджі показу панувало хвилювання. Одні з учасниць сором'язливо куталися у пледи, інші – гордовито поправляли мережива перед дзеркалом.

"Сьогодні я дарую світу секс! Одягу на мені, звичайно, трохи менше, ніж у повсякденному житті. Але, по-перше, я не соромлюся свого тіла, а, по-друге, люблю мереживну білизну. Тому в захваті від ідеї показу. Взагалі ж, майже у всіх учасниць є недоліки у фігурі — у когось ноги товстуваті, у когось стегна широкуваті. Всім потрібно працювати над собою", — заявила 19-річна Настя Леухіна з Харкова.

Показ на "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

Показ на "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

Показ на "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

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Учасниці "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

Для більшості дівчат вихід у білизні на подіум був у новинку. А ось 25-річній Юлі Біньковський із Луцька до такого не звикати.

Учасниці "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

Учасниця "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

Учасниці "Топмоделі по-українськи" Пресслужба "Нового каналу"

"Я декілька разів їздила працювати моделлю-фрілансеркою у Китай. І вже працювала на показах на кшталт Victoria's Secret. Як тільки в Америці виходила оригінальна колекція, у Китаї робили свою, фейкову. У моделей теж були крильця і красива білизна. Просто не та. Але глядачам все одно дуже подобалося!" — розповіла дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ексклюзивному інтерв'ю ведуча проекту Алла Костромічева розповіла про підводні камені "гламурного життя" і труднощі в роботі моделлю.

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