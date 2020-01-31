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31 січня • оновлено в 16:40
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П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим

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Зіткнувшись з чорною смугою, люди люблять звинувачувати у всьому обставини або навіть підозрювати порчу. Але іноді винні у всьому звичайні речі, які притягують до будинку бідність та застій.

Про топ-5 речей, від яких потрібно негайно позбутися – розповів Cluber.ru.

Розбите скло

Це може бути тріснуте вікно, розбите дзеркало або чашка з відколотою ручкою. Не зберігайте ці речі в будинку, адже розбите скло символізує пролом у захисті.

П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим
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Старі речі

Також весь непотрібний одяг і посуд, яким ви не користуєтеся – краще викинути або віддати на благодійність, якщо речі в хорошому стані. Тому що в них накопичується енергетика застою.

П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим

Фото: facedobra.com

Фотографії, які не подобаються

Негатив, який ви відчуваєте, дивлячись на фото, щоразу вбирає ваше ж зображення. Таким чином можна навіть випадково себе наврочити.

П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим

Фото: lady.tochka.net

Годинники, які стоять

Годинник, який зупинився – дуже поганий знак. Або віднесіть його в ремонт, або викидайте, не замислюючись.

П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим

Фото: ua.detico.club

Обшарпаний віник

З віником пов'язано безліч прикмет про домовиків – помічників у вашому житлі, які відповідають, в тому числі, за матеріальний добробут. Старий лисий віник веде до вичерпування фінансів. Тому не скупіться – купіть новий.

П'ять речей, які приносять в будинок нещастя: від чого позбутися першим

Фото: hotsmi.com

Раніше OBOZREVATEL склав список найнещасніших знаків Зодіаку. Подробиці читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
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