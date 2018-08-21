Публічно принизила: модель із Нью-Йорка влаштувала експеримент над чоловіками за її серце

Модель із Нью-Йорка зібрала на площі сотні хлопців і запропонувала позмагатися за її увагу.

Instagram-красуня Наташа Апонте знайомилася з хлопцями через Tinder і кликала їх прийти на площу Юніон-Сквер, щоб послухати виступ її знайомого діджея і випити пару коктейлів. Кожен із них чекав, що вони будуть удвох, але на місці зустрічі зібрався натовп чоловіків, повідомляє Lenta.ru.

Потім дівчина несподівано піднялася на сцену. "Вона взяла мікрофон, подякувала всім за те, що прийшли, і запитала, як ми думаємо, навіщо зібралися. І зізналася, що запросила всіх заради шансу на побачення з нею і виголосила промову в стилі "Голодних ігор" про те, що треба зробити, щоб перемогти", - поділився деталями один із чоловіків.

Інший із претендентів, на ім'я Спенсер розповів, що Апонте попросила покинути площу тих, хто перебуває у стосунках, носить камуфляжний одяг і довгу бороду, має пивний живіт, підтримує президента США Дональда Трампа, курить або п'є, шукає дівчину на ніч, а також усіх чоловіків з ім'ям Джиммі.

Тих, хто залишився, вона змусила віджиматися, бігати на короткі дистанції і за хвилину пояснювати, чому вона повинна вибрати саме його. Після цього Апонте "свайпала їх вліво і вправо", вибираючи, кого залишити, а кого вигнати. "Вона публічно принизила їх перед сотнею людей. Вона хотіла уваги, вона її отримала", - підсумував Спенсер.

Представник моделі заявив, що таким чином вона хотіла продемонструвати, як жінки піддаються харрасменту в додатках для знайомств. Для цього вона вирішила помінятися з ними ролями. Також він додав, що Апонте вибрала одного з учасників і сходить з ним на побачення.

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