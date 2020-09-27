Злість і образливість виявилися смертельно небезпечними – дослідження

Люди з такими рисами характеру, як цинізм, саркастичність, дратівливість та образливість частіше вмирають від серцевого нападу.

Таке відкриття зробили вчені Університету Теннессі в Ноксвіллі, США, в результаті дослідження, повідомляє Science Times.

Так, у дослідженні взяли участь 2 тисячі 321 особа, які пережили серцевий напад. Середній вік випробовуваних склав 67 років, причому 68% добровольців були чоловіками.

У рамках експерименту вчені виміряли рівень ворожості, який враховує частоту позитивних і негативних афектів (прояв сильних емоцій, – ред.) та застосовується для діагностики розладів поведінки. Так, 57% учасників дослідження часто демонстрували ворожу поведінку.

Як з'ясувалося, часті негативні афекти були предиктором смерті від другого серцевого нападу незалежно від статі, сімейного стану, освіти, наявності гіпертонії, діабету, паління.

Також саркастичність, цинізм та інші негативні риси характеру виявилися поширеними серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

На даний момент дослідники мають намір встановити, як саме рівень ворожості впливає на організм людини.

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