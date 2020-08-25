Жіночі родзинки у зовнішності, які зводять чоловіків з розуму: топ-5

У жінок є безліч родзинок, які дуже подобаються чоловікам, але деякі з них буквально зводять представників сильної статі з розуму.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло про 5 деталях у зовнішності дам, які здаються чоловікам особливо спокусливими.

Неслухняні локони

Легкий об`єм, локони, що стирчать з-за вух, завзятий погляд з-під неслухняного чубчика – чоловіки люблять бачити жінок з такими волоссям. На їхню думку, від таких дам віє авантюризмом, дитячою безпосередністю і почуттям гумору.

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Маленький зріст

З приводу цієї "родзинки", звичайно, можна посперечатися, але все ж багато представників сильної статі говорять про те, що саме поряд з жінками невисокого зросту вони відчувають себе справжніми лицарями.

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Тонкі зап'ястя

Чоловікам подобається гладити, цілувати ніжні зап'ястя коханої. Власниці ніжних ручок і тонких зап'ясть завжди приваблюють протилежну стать.

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Лебедина шия

Тонка, довга, витончена шия – ознака здоров'я та сексуальності. Коли вона доглянута, правильно підкреслена зачіскою та одягом – дуже сильно приваблює представників сильної статі.

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Гарна усмішка

Своєю посмішкою красуні можуть обеззброїти в одну мить. Всі чоловіки говорять, що їм більше подобається спілкуватися з усміхненим і позитивними красунями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог і сексолог Ілля Єгоров назвав жіночі прийоми, які приваблюють чоловіків.