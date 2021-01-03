Жінки зізналися, що їх найбільше збуджує у чоловіках

Жінки на сайті Mumsnet розповіли, що в чоловіках для них є найбільш привабливим і збудливим.

Як пише Daily Mail, автор оригінального поста зізналася, що їй дуже подобається, коли в чоловіка видно прес. Інші ж у коментарях повідомили, що їх приваблюють чоловічі руки, особливо коли чоловік перебуває за кермом і перемикає передачі.

Крім того, жінки розповіли, що їм подобаються римський профіль, чоловічі ключиці та ямочки на підборідді.

При цьому деякі назвали досить несподівані риси. Наприклад, одна зізналася, що вважає привабливими чоловіків у шльопанцях, інша – в кілтах, особливо шотландців. Ще кілька користувачок розповіли, що вважають сексуальним акцент у чоловіка.

До числа привабливих речей також увійшли миле спілкування з дітьми, гра на барабанах, довге волосся, а також лисина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було виявлено зв'язок між фігурою чоловіка та його якостями батька. Відкриття зробили вчені з Університету Міссісіпі, в США. Як виявилося, чоловіків з незначним зайвою вагою в суспільстві більш схильні вважати хорошими татами.