Для чоловіків в сучасному світі борода – це частина іміджу, аксесуар, який завжди з ними і проявляє їх індивідуальність. Борода додає образу чоловіка серйозність і навіть деяку агресивність. Найчастіше бородані виглядають старше за своїх гладко виголених ровесників. Розглянемо детальніше.

Догляд за бородою

Якщо за бородою не доглядати, волосся стає неслухняним і плутається. Тому, якщо ви хочете добре виглядати, доведеться докласти деяких зусиль. Можна доглядати вдома. Вам знадобляться гребінець, віск, триммер, бритва і ще невелика кількість гаджетів і вміння з ними правильно поводитися. Зараз все частіше чоловіки довіряють свою зовнішність майстрам, борода вимагає особливої уваги. У домашніх умовах можливо підтримувати форму, стан, якість і вид, інакше перетворитися в зарослого бродягу. Крім того, борода – це універсальний спосіб скорегувати недоліки зовнішності. Вона приховує безвольне підборіддя, пухкі щоки і проблеми зі шкірою. Але все це за умови, що борода доглянута і має форму, що вам підходить.

Що борода говорить про її власника

У 1973 році психолог Роберт Пеллегріні (США) з'ясував, що бородаті чоловіки вважаються більш привабливими, мужніми, зрілими, домінуючими, сміливими, ліберальними, оригінальними, працьовитими і успішними. Залежно від форми обличчя, борода дає великий спектр перевтілень. Від легкої неголеності до швейцарського дроворуба. Найчастіше більш сміливі варіанти борід може дозволити собі модник, а більш статусний чоловік прихильник класики. Якщо ви бармен, то це буде геометрична неголеність, або борода до шиї, якщо ж офісний клерк, то це щетина 1-2 мм, або ретельно виголена форма бороди.

Як на бороду реагують жінки

Доглянутий, розумний, симпатичний і бородатий чоловік буде завжди в пошані у протилежної статі. Як відомо, зустрічають по одягу, проводжають по розуму, так і тут перше, що читається в очах – це образ. Звичайно, часто багато чоловіків захоплені тим, як би не "втопити" свою бороду в склянці віскі, зробивши це красиво. Жінки ж завжди оцінять якість бороди, догляд і зроблять вибір на користь за або проти кандидата. Дивакуватий боязкий хлопець, який тулиться до стінки, не витримає конкуренції з боку своїх більш розкутих побратимів. Вчені знайшли підтвердження того, що борода у чоловіків з'явилася саме з цією метою.

Психологічний аспект

Домінантний самець може отримати більше шансів на спаровування, залякуючи суперників. Так було протягом всієї історії людства, справедливо це твердження і зараз. Бороди і вуса входили в моду в давні часи, коли велика кількість чоловіків була змушена змагатися за прихильність меншої кількості жінок. Так само і зараз, це на рівні інстинктів, дозволяє чоловікові змагатися і завойовувати увагу в суспільстві. А новий тренд у дівчат відрощувати у себе рослинність в області пахв і не голити волосся на ногах, теж дає привід для обдумувань. Але це вже зовсім інша історія ...

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