Жінка, на яку напав ґвалтівник в поїзді на Київ, могла допустити помилку, – психоаналітик

Анастасія Лугова, що стала жертвою ґвалтівника у потязі Маріуполь-Київ, могла допустити ряд поведінкових помилок, які спровокували злочинця.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила психоаналітик Олена Рихальська. "Чому саме до неї він пішов в купе? У нього клацнуло – "до цієї потрібно і можна", – припустила вона.

У цьому контексті психотерапевт пояснила, що злочин може провокувати "віктимна поведінка" – поведінка жертви. "Найприкріше, коли дівчина зовсім не провокує – вона не йде в короткій спідниці о 12 годині ночі безлюдним парком – це очевидна віктимна поведінка жертви. Але може бути дівчина, яка просто плаче, у неї стан пригніченості, і в цей момент вона транслює вразливість. І таким людям (маніякам. – Ред.) це подобається", – розповіла вона.

За словами психотерапевта, найпоширеніший фактор поведінки жертви, коли жінка дає якісь мімічні або фізіологічні посили незнайомому чоловіку.

"Але треба розуміти, що елементи флірту багато чоловіків сприймають як "візьми мене", – розповіла вона. Більш того – деякі чоловіки розглядають коротку спідницю на жінці як вказівку на те, що вона шукає сексуального партнера", – додала Рихальська.

"Якщо ви з незнайомим чоловіком сідаєте, випиваєте, говорите по душах, ви думаєте, що ви межу не перейшли, але він думає, що ви доступна. Після цього теж може бути такий прояв", – пояснила психотерапевт.

Вона припустила, що Лугова могла несвідомо зробити щось із подібних дій, що і спровокувало насильника.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Нею виявилася Анастасія Лугова. Нападник Віталій Рудзько був затриманий. У МВС розкрили дані про особу зловмисника.