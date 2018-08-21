В поезде со мной ехала странная компания – внучек, заботливая бабушка и распущенный дед.

Внучку было уже лет 17. Это был высокий половозрелый парень, больше бабушки раза в два. Сначала я вообще приняла его за взрослого мужчину, и попросила снять мне матрас с верхней полки. За что бабушка тут же метнула в меня недоброжелательный взгляд.

После чего занялась тем, что подоткнула внуку одеяло, и спросила, не хочет ли он попить водички. Внучек что-то угрюмо буркнул, и отвернулся.

Утро бабушка начала с того, что рукой проверила лобик – не простудился ли ребенок. Затем стала будить парня, под предлогом, что ему нужно сходить в туалет. Затем долго и хлопотливо сервировала ему завтрак, смотрела, хорошо ли он кушает и вздыхала, что выглядит он болезненно.

Каждую секунду она что-то поправляла на внуке, делала попытки его расчесать или укрыть. Дед в это время совершенно беспрепятственно приставал ко всем половозрелым женщинам поезда, пытаясь их за что-то подергать, схватить или познакомиться, как будто его бабки рядом и не было. На него в принципе смотрели как на мебель, отдавая ему короткие указания только тогда, когда дело касалось внука.

Эта ужасающая картина возмутила меня до глубины души – ведь женщина сама, своими руками сейчас создавала монстра – инфантильного маменькино сынка, который, не дай бог, будет чьим-то мужем. Да и со своим мужем не может справиться!

Однако, когда я пожаловалась на эту картину своим френдам в фейсбуке, реакция была неоднозначной. Кое-кто счел такие отношения вполне нормальными, а поведение бабушки – проявлением заботы и теплоты. Некоторые вспомнили ситуацию в собственной семье, где бабушки вели себя точно таким же образом. Мол, чего ты придираешься, все нормально же!

Подумав, я пришла вот к какому выводу. То, что делала бабушка я, хоть убей, не могу назвать заботой. Я считаю заботой, например, спросить у близкого человека, не хочет ли он чаю. Или захватить его любимые печеньки. Или предложить свою помощь, когда у него что-то не выходит – например, разложить полку. То, что предлагают обычно дееспособному взрослому человеку, чтобы ему было комфортно. Все это касается и подростков – они прекрасно способны решить вопросы своей терморегуляции, расстелить себе постель, сходить в туалет или позавтракать.

Поэтому, бабушка – не заботилась. Бабушка – опекала. Опека – это то, касается совсем маленьких детей, беспомощных стариков или недееспособных людей. Которые сами не знают, что им надо. Или слишком слабы, или вовсе не способны думать.

Надевать шапочку нормально на пятилетнего дитятю. Десятилетнему можно ее предложить. Но в 12-13, а тем более в 17 лет подростки без проблем одеваются сами.

Лишать подростка возможности выполнять какие-то бытовые действия – это сознательно делать из него бытового инвалида.

Заботиться – можно и нужно. Это нормальное проявление чувств близких родственников.

Опекать же следует только беспомощных. И это огромная разница.

Бабушка не умела заботиться – деду как раз не хватало ее заботы и внимания. Бабушка умела только опекать. И это очень большая ее ошибка. Согласны? Или я сгущаю краски?