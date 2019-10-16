Что такое энергия и как происходит обмен ею между людьми - об этом не устают спорить специалисты и приводить все новые и новые варианты на тему.

Женская энергия является одной из самых сильных. Когда-то мне рассказали, что мужчины заряжаются от женской энергии, а женщины от женской. Для меня это был очень сильный инсайт в познании обмена женской и мужской энергии.

Какая она, наполненная девушка? У меня есть очень простой ответ: это та, рядом с которой ты чувствуешь спокойствие, тепло, после нахождение рядом с ней, появляются позитивные эмоции и улыбка на лице. Причем ты даже не можешь объяснить как это произошло. Для сравнения, есть такие люди, после которых ты как выжатый лимон, хотя тебе ничего плохого не сказали и не сделали.

Но остается самый сложный вопрос, как же эту энергию сохранить, ведь ежедневно мы тратим ее очень много и в конце дня чувствуем себя обессиленными. Наша батарейка показывает 2% и вот-вот готова погаснуть. Для того, чтоб всегда оставаться наполненной, каждой из нас необходима постоянная подзарядка. Кстати, она у каждой разная. Представь, будто все мы, это разные модели смартфонов и зарядка для каждой из нас тоже уникальна.

Потому, хочу поделиться инструментами, как приостановить "слив" энергии и найти свою подзарядку.

1. Напиши список из 10 пунктов того, что отнимает ежедневно у тебя энергию. Теперь посмотри на них и подумай, что можно делегировать. Не забывай об этом приеме, ведь он реально может сэкономить и время и силы, и принести больше пользы, чем твоя непрерывная занятость. Те же пункты, которые остались в списке, требуют особенного твоего внимания и, может быть, другого подхода к выполнению.

2. Теперь напиши 20 пунктов того, что тебя заряжает, пиши абсолютно все, даже если это просто чашка кофе выпитая в тишине - пиши.

3. А вот теперь, самая главная задача: тебе нужно распределить свое вдохновение на каждую неделю, на каждый день. Это и будет твоя подзарядка, твое приключение и сила для новых подвигов.

План небольшой, но не такой и простой, как может показаться на первый взгляд. Так как удовольствие для себя мы всегда откладываем на потом. Ежедневно мы погружаемся в рутину наших задач и ставим их в приоритет. А потом чувствуем ужасное истощение, с которым уже так сложно справиться после и руки просто опускаются. Не откладывай себя на потом, этому миру нужна ты - наполненная, а не вечно истощенный и нервный организм.

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