Так получилось, что я уже раз пятый за сегодня читаю о женщинах, которые выносят мозг. Они и такие, и сякие, и психологические насильницы, и вообще просьбу вынести елку, даже если она озвучена в мае, следует отнести туда же, куда побои и зуботычены. Так вот…

Условно всех женщин, выносящих мозг, можно разделить на три большие группы.

Первая – это пресловутое "вынеси елку, на дворе 1 мая!"

Это женщины, которые долгое время ходят за мужчиной с какой-то просьбой, которая кажется им очень важной, а мужчине – несущественной. Примеры всем известны – вынеси елку, прибей полку, почини туалет, и так далее.

Мужчина обычно отвечает на это – тебе же еще месяц назад было обещано! – и ничего не делает. Бороться с этой напастью довольно сложно – пока ты кружишь вокруг него, улыбаясь, он ничего делать не будет. Никакой сильной угрозы нет, подождет. У них мозг так устроен, на слабый раздражитель им плевать.

Начинаешь ныть и плакать – говорит, что ты задолбала. Начинаешь орать и повышать децибелы, чтобы, наконец, обратить на себя внимание – утверждает, что ты насильница. А если, не дай бог, скажешь, что мол, действительно, ты же занят, пойду попрошу соседа Юру, он давно на меня заглядывается – это личное оскорбление.

Так вот и сидишь: с елкой, без возможности завести мужика, который елку выбросит, без возможности влиять на своего мужика. А если ты сама свои елки выносишь и туалеты чинишь, зачем тут вообще в доме мужик? Сидишь и воешь. Это значит – выносить мозг.

Самое главное, что он и не начнет ничего делать, пока ему комфортно. А комфортно это до тех пор, пока лично он не столкнется с неудобствами от елки, полки, итд. Он же пол не моет, руки ему иглы не колют. Или там предметы его с полки не падают. Скажу вам, по-секрету, что говорить и правда бесполезно. Накидала иголок в ботики ему и в кровать, а потому такая – ой, я ничего не знаю. Я тебе давно говорила, что они повсюду. Сам наступит на это говно – вынесет как ошпаренный.

Новини Исповедь пышки

Не хочет мыть полы – пусть наступает в липкое жирное пятно посередине зала. Не хочет мыть посуду – пусть ест с грязной. Ну а как еще? Против этого, правда, мужчины тоже протестуют. Но меньше, чем против женского жужжания.

Второй вид женщин-выносительниц мозга – это совсем из другой оперы. Не из туалетно-елочно-бытовой, а из эмоциональной. Это что-то типа "тыминянелюбишь!".

Причины, конечно, могут быть самые разные, но смысл в том, что женщина постоянно желает находиться в состоянии романтической влюбленности. Такой, которая бывает первый год-два-три. А потом ей скучно, неинтересно, и хочется либо снова вернуть все, как было, либо гульнуть с ветерком.

В первом случае она пилит мужчину, а во втором просто находит нового. Так что, мужики, насторожитесь. Если ваша дама – эмоциональная террористка, и она затаилась, и прекратила пилежку – у вас точно растут рога. Ничего страшного, их можно время от времени срезать и сдавать в специальные конторы.

Почему женщины такие и зачем им вообще нужны эти даты первого свидания, постоянные дифирамбы и веники? Да черт его знает. Мозг так устроен. Вы же вон тоже елку не выносите, пока вам иголок в постель не накидаешь.

Но есть еще третий, самый ужасный вид выноса мозга. Назовем его условно "а Пупкины машину купили". Это состояние, в котором женщина пытается реализовывать личные амбиции - мужчиной.

Услышала, что у соседа машина новая – и тут же ее рвет в клочья на тысячу маленьких хомячков. Мол, ты, нищеброд, люди машины покупают, а нам обуться не во что.

Или на работе у нее коллега, не дай бог, в Рим съездила. И нашей козе надо. А где взять – у мужа взять. А муж уже на машину копит, как у соседа. А тут еще и Рим… Мозг мужчины взрывается, и его потом очень сложно отскребать со стен.

Самое интересное, что я ведь понимаю, как это неприятно и больно – выслушивать упреки в то время, когда ты итак являешься главным финансовым локомотивом в семье. Слушать про свои промахи, про то, что ты неталантливый, непробивной, не такой, как Пупкин, или сын маминой подруги. И методов борьбы с таким явлением не придумали со времен античности.

Единственное что – можно выбирать женщин, которые так не делают (или почти никогда так не делают). Как правило, это дамы деловые, оборотистые, много и с увлечением занимающиеся любимым делом. Но тут, вероятно, придется пожертвовать длиной ног, высотой груди, а то и своим статусом кормильца и добытчика. И строить отношения на равных. На что готовы далеко не все мужчины, как ни крути.

Ну и как со всем этим бороться? Делитесь рецептами!