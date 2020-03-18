Залишатися вдома: як найкращим чином використовувати самоізоляцію

"Книги, музика, телебачення, ігри, читання улюбленого сайту - все це допоможе відкрити для вас деякі забуті задоволення.

Залишайтеся вдома. І заново відкривайте все, що ви не встигали зробити, ніж знехтували, що забули. У цій ситуації ми змушені стикатися з тим, що спочатку дивує нас, потім нам подобається, а в результаті - розважає і збагачує нас. Це допомагає нам обдурити очікування і страх. Це додає нам сили для терпіння.

Відкрийте книгу, яку ви забули, перечитайте те, що давно любили, знайдіть нову серед тих, які купили, а потім забули про неї, відволікає справами і щоденною суєтою.

Слухайте гарну музику. І навіть погану! Щоб поговорити про це по телефону з друзями і сказати: "Я ніколи не буду слухати це знову!". Блукаючи серед старих вінілів, в пошуках того диска, який ви не чули роками, користуючись інтернетом, щоб дізнатися новини, які ви пропустили.

Або пильнуйте перед трилером, затамувавши від страху дихання. Або плачте разом з героями романтичного фільму. Або занурюйтесь в сто епізодів серіалу, про який давно чули, але до якого тільки зараз дійшли руки. І затамувавши подих, чекайте, коли переможе любов і сонце знову зійде, оскільки завтра – новий день ".

Це звернення наших колег з італійського видання "La Repubblica" до своїх читачів, які опинилися в ситуації самоізоляції раніше, ніж ми. Які, незважаючи на свою пристрасть до спілкування, сімейним походам в ресторани, гучним велелюдним святам змушені залишатися в чотирьох стінах, змінюючи свій стиль життя і свої життєві цінності і пріоритети.

А як змінюється ваше життя в цей вимушений період самоізоляції? Про що ви думаєте, чим займаєтеся, в чому черпаєте сили, енергію, натхнення і надію? Поділіться своїми думками, ідеями, досвідом. Поділіться своєми життєвими історіями – нехай вони кому послужать підтримкою, когось надихнуть розкрити нову сторінку життя, а комусь допоможуть краще пізнати себе і в новому світлі побачити близьких і рідних людей. Ми чекаємона ваші історії в Facebook, Instagram або ж Telegram!

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