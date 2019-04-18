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/Блоги - Психологія

Яна Франк
Яна Франк
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Дети разрушили мою жизнь

3.1тЧитати матеріал російською

Здравствуйте, Яна!

Спасибо за возможность выговориться у вас в блоге. Я наверное именно за этим пишу вам письмо. Хочется поделиться мыслью, которая преследует меня уже долгое время. и узнать ваше мнение по этому поводу. Я - очень плохой человек, да? Может быть со мной что-то не то? Может я какая-то больная?

Я вышла замуж в 20 лет, по любви. Не доучилась, забеременела, родилась дочь. Муж был старше, окончил вуз и пошел работать. И вот с тех пор оно так у нас и было - муж работал, я рожала детей. Мне было неимоверно трудно! Уже с первого ребенка! Все говорили, что материнские чувства придут, как возьмешь ребенка в руки. Честно говоря, мне часто было ее жаль, и я думала, что она не заслужила такой жизни - никто ее не приголубит, я с ней одна и вечно на нее ору. С другой стороны - я все время была такая уставшая, такая измученная, на грани суицида. И она меня рзадражала. И я ей наверное не давала всего, что ей надо было, и она орала, и еще больше меня этим бесила. У меня вся жизнь как в тумане - помню себя, в комнате, забросаной вещами. И подгорающая каша, и дымящийся утюг, и орущий телевизор, и ребенок и я. Ребенок тоже иногда орал как резаный, а иногда делал просто что-то, что меня бесит, а орала я. И вот это ад ад ад все время. И потом - вторая беременность. И я в ужасе - ну куда мне, я и так погибаю. Но я не могла сделать аборт, это слишком ужасно. Родила. Дальше ад, только уже орем я и двое. Потом трое. Потом четверо. Короче, пятеро детей у нас.

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Муж мой приходил с работы, и они с порога на него бросались. Прыгали на шею, обнимала - папа пришел. Он приходил, смотрел укоризненно, что тут опять творится. Брал на руки, играл, обнимал, укачивал, позже уроки проверял и.т.д. Он был хорошим папой - два часа перед сном. Потом утром он опять уходил на работу, а я оставалась с ними в нашем маленьком аду.

Я все больше рыдала и орала. Уже не только на детей, но и на мужа. Часто орала, что жалею, что они все родились. И что они мне сломали всю жизнь. И что я их не хотела. И муж переживал, что я такое при детях говорю. И мы ссорились, и он говорил - ну иди на работу устройся, если тебе дома не сидится, они уже большие, многое могут сами. А я -куда мне? Ни образования, ничего. Не умею я работать. И мамой быть не научилась. И вот теперь, когда старшей 16 а младшему 6, он их всех взял и ушел. Сказал, что не может больше смотреть, как я калечу их психику тем, что постоянно им рассказываю, как я жалею о их рождении.

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Он их всех взял! И ушел! И знаете - они там прекрасно без меня справляются. Хотя он на работе каждый день. Разобрался как-кто, помогают они друг другу, возят-забирают в садик, хозяйничают. Муж мне платит, мало. Не понимаю. как на это жить, живу впроголодь. И вроде время появилось - работай же. А кем? Я не могу придумать даже. Сижу реву.

И вот знаете, что я думаю - так нельзя. Они все у меня жизнь забрали! Они должны мне платить и меня содержать! Потому что я никем и ничем не стала, потому что я с ними возилась. А они - знаете что? Они вообще про меня забыли. Мы разъехались 8 месяцев назад, дети с тех пор ни разу не позвонили. С днем рождения не поздравили. вечером, явно когда отец с работы пришел и велел это сделать, он набрала меня, и они промямлили по очереди в трубку "с днем рождения". И все. Он пару раз приходил, что-то подписать для школы. Я огрызалась - отлично вы все без меня живете. Он сказал, что никто мне не мешает участвовать в жизни детей - могла бы в той же школе поинтересоваться, как вообще дела, а меня не интересует эта школа. Да и они тоже. Но они мне должны! Я этого всего не хотела, но 16 лет пахала на этом поприще! А мне теперь все говорят "а что же ты ничем не занималась". Как это "ничем"?

Я не спрашиваю вас, что мне делать. Я читаю все "вопрос-ответ", вы всем пишете, что за них не можете новую профессию им выбрать. Надо что-то искать, потом наверное думать, куда вообще пойти учиться. О личной жизни даже не думаю. Я - толстая, опустившаяся бабища. Даже не верится, что это я, когда смотрю на старые фотки. Дети на меня просто забили, их отец - тоже. Скоро он перестанет мне платить денег. Я должна думать, на что мне жить. Мне кажется, что меня использовали. Просто попользовались, как сиделкой и жоповытирательницей 16 лет, а потом выбросили. У них есть жизнь и будущее, а у меня - больше нет.

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Что делать?

***

Здравствуйте!

Очень у вас горькое письмо. И, честно говоря, по описанию кажется, что может быть у вас была так называемая послеродовая депрессия, которую никто так и не полечил. А потом еще одна, и дальше в том же духе. И может быть стоит вам начать с того, чтобы пойти к врачу, и может быть вам что-нибудь пропишут, для облегчения вашего душевного состояния. К психологу тоже хорошо бы, на наверное вы на это ответите, что и так нету денег. Вы конечно можете читать разные полезные блоги и книги, и сами потихоньку приводить в порядок свою жизнь. Но, если у вас настоящая депрессия, то это все не принесет особых плодов, пока вы просто не нормализуете свое состояние.

Насчет того, что вас использовали, и вы просто так потратили на этот ад свою жизнь. Тут очень много пунктов, где хочется спросить, почему вы раньше что-то не изменили. Например, можно было предохраняться и не беременеть больше, если уже с первым ребенком все так плохо. Можно и нужно было сто раз сказать мужу, как вам плохо, и вместе с ним думать. как вам лечиться и выбираться, и налаживать вашу жизнь. И насчет того, что вы все это время сидели с детьми, и больше ничего не делали, вам тоже некоторые напишут, что значит вы так хотели. Если бы вы очень рвались доучиваться и делать карьеру, вы бы за эти годы нашли способ рвануть и делать это. Но вы ничего этого не сделали, а значит не так хотели.

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Но это все неуместно вам сейчас писать, потому что сложилось так, как сложилось. И если вернуться к теории, что у вас с самого начала этой истории развилась депрессия, то вы и не могли никуда рвать, и постоять за себя не могли, и может быть разговаривать о проблемах не могли. И да, никто не заметил (или не захотел заметить) в каком ужасном состоянии вы все это время находились, и не помог, не принял меры, не проявил инициативу. И вы не смогли, и другие не позаботились. И в результате получилось вот так. Не сложилось у вас с детьми и с мужем.

Я понимаю весь ужас вашего состояния, но мне кажется, что у вас вообще нет никаких вариантов, кроме как начинать жить теперь. С детьми не получилось - так воспользуйтесь тем, что их сейчас у вас нет. Они с отцом, им хорошо, радуйтесь, что они не на улице и не в детдоме и можно не беспокоиться об их благополучии. Займитесь, наконец, своим. Сходите к врачу, к психиатру, пусть он вас послушает и пропишет вам чего-нибудь. Сходите и к гинекологу и эндокринологу, может быть у вас в связи с рождением детей случились гормональные сбои. Такие вещи могут к тяжелейшим расстройствам психики приводить тоже.

Начинайте лечиться, и потом начинайте думать. как вам жить самой. Я понимаю, что вы отвыкли думать в этом направлении. Но теперь у вас есть время, и со временем появятся и силы. Выберите себе что-то, найдите самый короткий пусть, как выучиться, или ищите работу для начала, для которой учиться не надо, или можно учится прямо на работе. Придумывайте какой-то такой план. Т.к. я совсем не знаю, какое направление здесь "ваше", посоветовать ничего не могу. Но в любом возрасте можно хоть как-то вписаться в трудовой рынок, там начать налаживать социальную жизнь, развиваться. Начните заниматься собой, приведите в порядок здоровье и свою жизнь. И может быть, когда вам через какое-то время полегчает, вам захочется с детьми своими пообщаться? Может быть вы их вообще ни разу вне депрессии не видели? Потом, когда у вас все будет лучше, можно пытаться с ними восстанавливать (или налаживать) отношения.

Кстати, в Германии дети таки отвечают за своих родителей. И, если родитель совсем без дохода, а у детей таковой есть, их заставят платить родителю алименты. Но это вам пока рано, т.к. дети еще слишком маленькие. и не имеют своих доходов. И я не знаю, как в этом плане работают у вас законы. К тому же у нас в исключительных случаях могут освободить детей от такой обязанности, если они докажут, что родитель ими никогда не занимался. (Правда тогда их "родственные отношения" будут официально расторгнуты, и они и наследовать ничего у него не смогут.) Но все это означало бы, что нужно судиться с собственными детьми - сначала за алименты, потом - за их отмену. Хотелось бы, чтобы вы как-то иначе устроили свою жизнь, чтобы начать, наконец, жить, как вы все это время хотели. А на фоне новой лучшей жизни - мириться с детьми, а не делить еще что-то.

Желаю вам выздороветь и найти свое счастье, а потом может быть и с детьми помириться.

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Яна ФранкЯна Франк
Теги
дітиВідносиниПсихологія
Джерело
Джерело:Facebook Яны Франк
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