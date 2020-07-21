Які жінки не подобаються чоловікам: названо 5 типів

Жінки вважають, що найчастіше чоловіки закохуються в них через їхню красу. Проте поки прекрасна половина людства стежить за своєю фігурою та доглядає за обличчям, сподіваючись таким чином знайти другу половинку, чоловіки звертають увагу на позитивні та негативні риси характеру.

Одні надихають чоловіків на подвиги, а інші – на вселенський смуток. Тому пропонуємо ознайомитися з типами жінок, яких чоловіки намагаються обходити боком, пише otnosheniya.temaretik.com.

Тусовщиця

Для тусовщиці час від однієї вечірки до іншої – це нестерпна пауза в житті, яку просто треба перетерпіти. Їй комфортно тільки на сцені або за барною стійкою. Така дівчина не приготує своєму хлопцю їсти, коли в неділю ввечері він буде змушений залишитися вдома, щоб встигнути доробити важливий звіт до понеділка.

Дівчина-тусовщиця VSE.rv.ua

П'явка

Дівчина-п'явка все життя від когось залежала, залежить і буде залежати: від своїх батьків, друзів, коханців. Найбільше на світі вона боїться незалежності, тому шукає собі такого чоловіка, який вважає, що його жінка не повинна ні за що платити.

Виделка

Дівчина-виделка боїться бути самотньою. Вона за всяку ціну повинна бути з кимось. Але навіть якщо їй вдається налагодити відносини, вона ніколи не зупиняється в пошуках. Вона розмірковує приблизно так: "Поки іншого варіанту немає – і цей згодиться, але я заслуговую кращого!"

Приманка

Її легко помітити в натовпі, адже вона буде в леопардовій сукні. Бюстгальтер push-up робить дівчину-приманку ще більш привабливою. Також вона одягає одразу всі прикраси, які в неї є. Наївний хлопець може подумати, що така дівчина буде тільки його. Проте зазвичай вона завжди крутить відразу кілька романів одночасно.

Психопатка

У неї 10 раз на день трапляються екстремальні перепади настрою. Вона думає, що знає все на світі, любить тільки себе, а у всіх бідах звинувачує кого завгодно, окрім себе.

ДІвчина-психопатка trenyng.ru

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