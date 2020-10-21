Впевнена, кожен лікар з пристойним стажем роботи зустрічав в своїй практиці схожі випадки. Все у пацієнта начебто в нормі: результати обстеження – без особливостей, аналізи зразкові, спадковість необтяжена, а людині погано, він хворий. Особливо таких пацієнток в надлишку під кабінетами гінекологів. За статистикою, до 40% безпліддя в парах припадає на так зване нез'ясовне безпліддя: обоє здорові, а дітей немає. До 50% випадків невиношування вагітності не мають під собою будь-яких видимих причин. Кісти, міоми і ракові пухлини нерідко виникають у тих, у кого апріорі бути не можуть – у сильних, молодих, здорових.

Насправді у кожного захворювання є причини, тільки часом знаходяться вони на тонкому, духовному рівні. Духовне – це реально діюча сила, яка керує нашими думками, бажаннями, волею до прийняття рішень і визначає все, що відбувається з нами і нашим оточенням. У мене є пацієнтки, у яких є все: заводи, кораблі, пароплави, але немає бажань, інтересу до життя. І це небезпечний симптом. У людському організмі все взаємопов'язано: з часом внутрішній (духовний) дискомфорт переходить на психологічний, а потім і на тілесний рівень – стартує хвороба. Як правило, ситуації-провокатори захворювань - втрата близьких, розлучення, зрада, нереалізовані бажання, проблеми в спілкуванні, відсутність визнання морального і матеріального. Хронічне напруження і страхи – те, що сьогодні відчувають багато в умовах епідемії covid-19 – теж провокатори внутрішнього дисбалансу. Паралельно є руйнівні для здоров'я емоції: злість, заздрість, агресія, постійне невдоволення всім і вся, внутрішня незадоволеність, невміння прощати, любити і дякувати. Словом, коли людина день у день, з року в рік робить те, що йому не подобається, живе з тими, кого не любить, і проводить час в ненависному йому місці – в результаті, з'являються хвороби.

Одна моя пацієнтка прийшла до мене в 56 років з цілим букетом різних діагнозів. Як з'ясувалося, все своє життя вона просиділа в банку, роками виконуючи обридлу рутинну роботу. Вона боялася її втратити, оскільки заробляти якось по-іншому не вміла. Характерно, що більшість її хвороб замовкло, а життя знову почала радувати, тільки після того, як вона набралася хоробрості і звільнилася з банку. У неї був сад і талант вирощувати квіти, і вона з головою поринула в своє хобі, а чоловік, всупереч її сумнівам, підтримав її звільнення, більш того, був щасливий, що вона тепер частіше проводить час вдома. Життя завжди змінюється на краще, якщо ми знаходимо в собі сили до змін.

Помітила, часто хвороби передують ситуації, коли жінка одягає на себе чоловічу сорочку, веде чоловічий спосіб життя: тягне на собі будинок, працює на трьох роботах, керує бізнесом, відповідає за дітей. На мій погляд, немає нещасливішої людини, ніж жінка-керівник, що відмовилася від особистого життя на користь бізнесу. Страждає її жіноча сутність спочатку на духовному рівні, пізніше – на гормональному, звідси виникають порушення менструального циклу, ендометріоз, безпліддя, онкологічні проблеми, з'являються "чоловічі" хвороби типу інфаркту міокарда.

Основа здоров'я кожного з нас – гармонійна зв'язок трьох систем: гормональної, нервової та імунної. На тлі змін в гормональній системі буде буксувати імунітет, далі стартують нервові зриви. І навпаки. На жаль, сучасне життя щедре на стреси, синдром хронічної втоми сьогодні діагностують з 8 років, зниження імунітету і синтезу ендорфінів – гормонів радості – можна сміливо зараховувати до національної проблеми. Що ж робити, щоб зміцнити здоров'я? Перш за все, зрозуміти свою духовну сутність і призначення, займатися улюбленою справою, жити з улюбленими людьми і формувати гармонійні відносини з навколишнім світом. Якщо людина правильно мислить: не має претензій до інших, гармонійний у відносинах і віддає час і сили тому, що / кого любить, його імунітет буде міцний, на гормональної фабриці не трапиться збоїв, а нервова система буде працювати в режимі "дзен".