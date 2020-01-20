Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

В університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з великим поперековим прогином, який візуально робить сідниці більшими.

Жінки з такою фігурою сприймаються, як більш здорові. Крім сідниць, чоловікам подобаються великі очі, пухкі губи та прес, пише Cosmopolitan.

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Великі очі

Дівчина з великими очима викликає в хлопців бажання захищати й оберігати, крім того, виразний, відкритий погляд робить дівчину візуально молодшою.

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Пухкі губи

На думку вчених університету Техасу - чоловіки не можуть встояти перед пухкими губами.

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Груди

Частина хлопців любить маленькі та акуратні груди, а друга половина божеволіє від великих та пишних.

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Прес

Є думка, що чоловікам подобається м'який і округлий жіночий живіт, але недавні дослідження показують, що добре окреслений і в міру підкачаний прес заводить більше.

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