Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

В університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з великим поперековим прогином, який візуально робить сідниці більшими.
Жінки з такою фігурою сприймаються, як більш здорові. Крім сідниць, чоловікам подобаються великі очі, пухкі губи та прес, пише Cosmopolitan.
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Великі очі
Дівчина з великими очима викликає в хлопців бажання захищати й оберігати, крім того, виразний, відкритий погляд робить дівчину візуально молодшою.
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Пухкі губи
На думку вчених університету Техасу - чоловіки не можуть встояти перед пухкими губами.
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Груди
Частина хлопців любить маленькі та акуратні груди, а друга половина божеволіє від великих та пишних.
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Прес
Є думка, що чоловікам подобається м'який і округлий жіночий живіт, але недавні дослідження показують, що добре окреслений і в міру підкачаний прес заводить більше.
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