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21 січня • оновлено в 02:26
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Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

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В університеті Техасу з'ясували, що чоловіки віддають перевагу дівчатам з великим поперековим прогином, який візуально робить сідниці більшими.

Жінки з такою фігурою сприймаються, як більш здорові. Крім сідниць, чоловікам подобаються великі очі, пухкі губи та прес, пише Cosmopolitan.

Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

pexels.com

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Великі очі

Дівчина з великими очима викликає в хлопців бажання захищати й оберігати, крім того, виразний, відкритий погляд робить дівчину візуально молодшою.

Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

pexels.com

Пухкі губи

На думку вчених університету Техасу - чоловіки не можуть встояти перед пухкими губами.

Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

pexels.com

Груди

Частина хлопців любить маленькі та акуратні груди, а друга половина божеволіє від великих та пишних.

Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

pexels.com

Прес

Є думка, що чоловікам подобається м'який і округлий жіночий живіт, але недавні дослідження показують, що добре окреслений і в міру підкачаний прес заводить більше.

Яка зовнішність привертає чоловіків: вчені дали відповідь

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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