Як зрозуміти, що чоловік не збирається з вами одружуватися: 5 ознак

Усі жінки мріють про гарне весілля і міцну сім'ю. Але частенько буває так, що відносини є, а до шлюбу, як до логічного і природного їхнього етапу, справа не йде.

У таких моментах потрібно придивитися до поведінки свого обранця, щоб зрозуміти – можливо, він і не збирається створювати з вами сім'ю. У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло, на які ознаки в першу чергу потрібно звертати увагу.

Ні з ким не знайомить

Тривалі відносини ведуть до знайомства з його друзями й, звичайно, батьками. Якщо ви й досі не спілкувалися з ними жодного разу, будьте на чеку, адже це дивно! Чоловіки обов'язково запрошують на сімейні вечері кохану жінку, з якою планують пов'язати своє життя, щоб вона сподобалася батькам.

kladovushka.ru

Зовсім вас не ревнує

Якщо вашому партнерові байдуже, яке враження ви складаєте на інших чоловіків і нецікаво, з ким ви спілкуєтеся, то це небезпечний сигнал. Абсолютна байдужість часто говорить не про силу духу, а про те, що ви для нього – випадкова супутниця.

wired.me

Вимагає занадто багато від вас

Він може помикати вами й вимагати виконати щось, щоб він зійшов до пропозиції одруження. Найгірше в цьому всьому те, що дочекатися пропозиції буде складно, він просто не захоче розлучатися з можливістю тримати партнера в невіданні.

maya-ballet.ru

Ніколи не йде на компроміси

Можливо, вам добре разом, але він бачить зовсім інше майбутнє і не готовий йти на компроміси. Його не хвилює ваша реакція, а образа – дратує. Свої помилки та промахи він просто не помічає, зате про ваші завжди готовий нагадати. Такі чоловіки, найчастіше, припиняють відносини, коли знаходять для себе "кращий варіант".

my-shrink.net

Не будує з вами ніяких довгострокових планів

Якщо ваш коханий не поспішає ділитися своїми мріями, уникає розмов про майбутнє, або говорить тільки про себе – це явна ознака того, що він не будує з вами ніяких довгострокових планів. Тут вже варто задуматися, чи потрібен вам такий партнер по життю.

yaroslav-samoylov.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо ознаки, які видають невпевненого в собі чоловіки.