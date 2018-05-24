Як зробити свій день максимально вдалим: топ-5 порад

Пробудження і перші 10 хвилин після того, як ви прокинулися, мають важливе значення для вашого подальшого дня. Щоб він був вдалий і у вас все виходило, принципово важливо витратити ці 10 хвилин правильно.

Перші хвилини вашого ранку - це саме те, що визначить ваше загальний стан. Для того, щоб запрограмувати себе на вдалий день, варто дотримуватися всього п'яти простих правил, пише "Сегодня".

1. "Заправте" себе

Перш ніж що-небудь робити, сядьте і візьміть з тумбочки заздалегідь підготовлену склянку води. Вода живить, зволожує, стимулює ваш організм і, звичайно ж, травну систему. Випийте цю склянку. Зневоднення є основною причиною втоми, тому вода додасть вам енергії.

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2. Відчуйте подяку

Після того як ви випили воду, приділіть хвилину глибокму диханню. Задумайтеся про те, за що ви вдячні. Можливо, ви щасливі від того, що любите свою сім'ю, що ви здорові, у вас є робота і їжа. Або ви просто цінуєте настання нового дня. Напишіть свій список подяки і тримайте його кого свого ліжка.

3. Відчуйте натхнення

Витратьте кілька хвилин, щоб нагадати собі про свої цілі: що важливо для вас найбільше у вашому житті, і що ви хочете від неї отримати ще. Подивіться на свою "дошку бажань" (дошку візуалізації), якщо вона у вас є. Подумайте про те, що вас надихає і викликає драйв. Як ви хочете провести цей день? Почитайте якісь надихаючі цитати для додаткової мотивації.

4. Сконцентруйтеся

Тепер, коли ви чітко розумієте, як ви хочете себе почувати, і можете уявити собі свої цілі, зробіть вибір, який відповідає цим результатам. Визначте для себе одну або дві речі, які ви можете виконати вже сьогодні, щоб реалізувати свої наміри. З чіткими цілями і зрозумілим шляхом до них ви можете багато чого досягти.

5. Рухайтеся

Почніть з декількох розтяжок і поз йоги, потім виконайте парочку більш активних вправ. Цього буде достатньо для того, щоб ваше серце включилося в робочий ритм. Задайте собі зранку імпульс і нехай він буде з вами протягом дня.

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