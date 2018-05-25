Як зберегти відносини, якщо ви закохалися в іншого: поради психологів

Перебуваючи у романтичних відносинах, більшість жінок активно будують спільні плани на майбутнє, сподіваючись, що їх роман триватиме все життя.

Нерідко буває, коли, сама того не розуміючи, дівчина починає цікавитися іншим чоловіком. І, зрозуміло, що зраджувати вона не планує, а робити боляче своєму коханому - тим більше. Що ж робити, коли впоратися зі своїми почуттями до нового знайомого вельми складно, а думка про розставання з нинішнім партнером приводить в жах? Психологи розповіли, як чинити в настільки делікатних ситуаціях, щоб не втратити себе і зберегти існуючі відносини (якщо, звичайно, вони мають цінність). Про це пише Cosmopolitan.

1. Поставтеся до ситуації спокійно - це нормально.

Ви можете вважати себе жахливою дружиною або дівчиною через те, що хтось виявився цікавішим актуального партнера. Але при цьому не поспішайте вважати себе породженням пекла, ви - нормальна людина, і переживаєте ту ж ситуацію, в якій бували багато чоловіків і жінок. Те, що ви перебуваєте у відносинах, не означає, що тепер не маєте права дивитися по сторонах.

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2. Контролюйте процес.

Тепер, коли ви повернули віру в себе, варто зрозуміти ще одну річ. Фантазії - це добре, так само як і метелики в животі при вигляді об'єкта пристрасті. Але це можна і потрібно контролювати. Інакше вийде, що ви з кожним днем ​​все сильніше віддаляєтеся від партнера на користь нової цікавої людини. Дайте метеликам пролітати свій короткий вік і не захоплюйтеся.

3. Зверніть увагу на себе.

Постарайтеся не думати весь час тільки про нього, подумайте про саму себе. Ці почуття - можливість подумати про емоційний і психологічний стан. Нав'язливі думки - також відмінний привід оцінити нинішні відносини. Якщо все нормально, проводьте більше часу з партнером, а не мрійте про те, чого немає.

4. Подумайте, чи не відчуваєте ви себе самотньою.

Якщо це так, якщо зв'язок між вами і нинішнім партнером ослаб, йому варто про це знати. Не потрібно розповідати про зміст своїх фантазій, важливо загострити увагу на тому, чого вам не вистачає і як можна це виправити.

5. Пам'ятайте, що ви через багато що пройшли.

Пари, у яких було чимало спільних випробувань, намагаються залишитися разом, незважаючи на чергові труднощі. Перенаправте свій запал з іншої людини на відносини (якщо вони, звичайно, того варті). В результаті виграють усі: і ви, і він, і, можливо, об'єкт вашого інтересу.

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