Заздрість – дуже руйнівний почуття. Але при правильній реакції на нього, руйнує виключно самого заздрісника. Як же поводитися, якщо стали об'єктом заздрощів?

НЕ ПРИБІДНЯЙТЕСЯя. Іноді, щоб захиститися від заздрості, люди починають приховувати свої блага. Ховати від чужих очей кохану людину, рідше надягати дорогі речі, не виставляти фото з подорожей. Одна моя клієнтка паркувалася в двох кварталах від роботи, щоб не афішувати серед колег наявність автомобіля.

В результаті насолодитися своїми успіхами в повній мірі не виходить. Улюблений відчуває себе таємним коханцем, речі мрії припадають пилом вдома, а сама людина йде до роботи пішки по калюжах.

Не підлаштовуйте своє життя ні під кого, а тим більше – під недоброзичливців. Не знижуйте його якість своїми ж руками. Встановіть з заздрісниками максимальну дистанцію. Подбайте про свою безпеку. І живіть повноцінно. А заздрість, ненависть, обурення і інші емоції інших людей – залиште їм. Зрештою це їх право і їх відповідальність.

НЕ ВІДЧУВАЙТЕ СЕБЕ ВИННИМ. Якщо заздрісник намагається виставити себе жертвою ( "куди мені до такої розкоші ..."), або навіть прямо присоромити вас ( "дітям в Африці їсти нічого ...") – не дозволяйте йому нав'язати вам почуття провини!

Вина – це ознака безвідповідальності. Коли накосячили і не відповіли – резонно почати себе звинувачувати. Якщо ж чітко окреслити зону відповідальності і чесно відповідати за проступки – вина втрачає актуальність.

Наприклад, скажіть собі: "голод в Африці – не моя відповідальність і я не звинувачую себе з цього приводу". Або: "мені не байдужі африканські діти, я відраховую 10% прибутку на благодійність і не відчуваю себе винуватим". Якщо ж ви – африканський диктатор і діти голодують саме з вашої вини, то навіть тоді почуття провини краще замінити адекватною відповідальністю за скоєне.

ПОВАЖАЙТЕ ЧУЖІ ПОЧУТТЯ. Чи буває, що насолоджуючись своїм успіхом, ви зовсім забуваєте про почуття інших людей? Цілу годину вихваляєте безробітному другу нову машину ... Або детально описуєте день свого малюка подрузі, яка пройшла десяток еко ... А потім обурюєтеся, що вони не розділили вашу радість.

Спробуйте зрозуміти того, кого вважаєте заздрісником. Його незадоволеність життям, його невпевненість в собі. І тоді заздрість, за якою завжди стоїть біль, постане для вас в іншому світлі.

Розберіться у собі. Якщо на кожному кроці вам зустрічаються заздрісники, якщо ви до глибини душі обурені цими безсовісними створіннями ... Проаналізуйте: чому вас це так чіпляє?

Можливо, ви самі схильні заздрити, але не хочете собі в цьому зізнатися? А може так жорстко забороняєте собі це почуття, що вас пересмикує від будь-якого нагадування про нього? Опрацюйте тему заздрості на особистій консультації. І тоді у вашому житті її стане менше.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.