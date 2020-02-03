Як привабити щастя та удачу в дім: речі, які змінять ваше життя

Для того, щоб залучити удачу в свій будинок віщунка Ванга говорила, що там повинні обов'язково бути "предмети Сили", які притягують удачу і багатство, відганяють все погане, руйнують злі помисли, стають заслоном на шляху псування та наклепів.

Про те, які предмети слід придбати, пише Blog.okhelps.

Підкова

"Тримай підкову біля входу на щастя, і удача в твій будинок дорогу знайде, удача завжди на коні, а коню відомо, що потрібно, - підкова".

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Часник

"Хочеш уберегти себе і домашніх від пристріту і нечисті, відвадь її часником. Вона його дуже не любить і боїться, в тому будинку, де часник, ніколи на світі не заведуться. А як заведуться, так і втечуть з нього".

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Мед

"Мед в будинку - достаток у домі. Бджоли роблять мед і харчуються медом, а духи меду роблять добро і люблять солодке. Потрібно пригостити їх медом, щоб вони працювали на удачу і щастя в домі".

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Яблука

"Якщо хочеш, щоб у будинку було завжди вдосталь щастя і благоденства, стеж за тим, щоб на кухні завжди яблуко лежало, яке буде на благо всім служити. Яблуко це ніхто нехай не чіпає, і поки воно лежить і радує ваш погляд - не будете ви знати печалі".

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Булавки

"Щоб від пристріту себе і близьких своїх захистити, потрібно шпильки використовувати".

Срібні або сталеві дзвіночки

"Представники злих сил - боягузливий народ, вони тишу люблять і звуків гучних бояться. Особливо погано їм стає, якщо звуки повторюються регулярно, тому в кожному будинку повинні бути дзвіночки".

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Валянки

"Доля - дівка добра, на подарунки нежадібні. Тільки потрібно їй допомогти доброту її проявити. Заведи ти собі пару валянок і ні про що не сумуй, вона тобі в них гостинців і накладе".

Посох

"Посох стерегтиме енергію добру, яка в твоєму домі живе, і тобі допоможе позбутися від енергії нехорошою, якої в поїздці нахапатися".

Мило

"Просте мило обов'язково треба в своїм домі мати, воно вірну службу послужить, від усієї нечисті і хвороб відмиє".

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Свічки

"Свічки - ось що допоможе людям зберігати і підтримувати енергію в будинку. Справжні свічки, відлиті з воску, мають воістину чудесну силу. Я розповім тобі, яку свічку і для чого застосовувати, але з цим знанням потрібно звертатися дуже акуратно, бо сила свічок може як допомогти, так і нашкодити, якщо зловживати нею".

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Люстерко

"Кругле дзеркало добро запам'ятовує. Якщо вдома воно буде, всяке щастя не витече, а з дзеркалом залишиться".

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Вітряна вертушка

"Всякий, хто з вітром зможе впоратися, буде жити так горя не знати. Той, хто зможе зробити так, що вітер завжди буде дути в його сторону, ніколи не буде самотнім і нещасливим. Якщо хочеш щастя знайти - запитай про це у вітру. А щоб навчитися з ним говорити, заведи в будинку вітряк".

Висушена риб'яча луска

"Риб'яча шкіра несе в будинок достаток і достаток у всьому. Той, хто зможе правильно виробити її, не знатиме нужди і горя. Тільки важливо правильно заховати цей талісман, а інакше може вивітритися вся його чарівна сила".

Гачок

"Заведи сталевий гачок, лови на нього рибку щастя і удачі, рибку, яку виконує всі мрії і бажання. Батога їм мереживі своєї долі - чим вигадливих та красивіше наплетешь, тим цікавіше життя твоя складеться!".

Клубок вовняних ниток

"Хочеш знайти доріжку до щастя свого? Хочеш постійно відчувати свою потрібність в цьому житті? Хочеш, щоб з тобою були твої улюблені люди? Обов'язково тримай в будинку клубок вовни".

Точило

"Точи і відточуй своє щастя на жорні! Нехай відлітає геть усе, що притупилося і постаріло, нехай нове і гостре, лагідне та складне буде з тобою в твоєму житті. Заведи в будинку чавило! Воно нечисть відвадить, а гроші привадить! Нехай нечисть знає, що є у тебе, ніж проти неї зброю відточити!".

Бурштин

"У будинку повинно бути сонечко застигле, в смолі відбите. Янтар обов'язково заведи, щоб він і в твоїй голові, і в долі все проясняв".

houseofamber.com

Пісочний годинник

"У склі час зупинився і піском стало, ти ним як хочеш крутити можеш, і вперед швидко, і тому трохи. Коли зможеш ти пісочний годинник приручити, в житті про витрачений час жаліти не будеш".

pexels.com

Фінікова пальма і верба

"Пальму із зернятка вирости. Нехай вона тебе захищає свій дім оберігає, а Христа славить завжди. А вербу бережи в домі своїм з року в рік, з року в рік. Вона благість принесе, багатство і успіх у всіх справах твоїх притягне. Найперший твій друг і помічник".

Птах щастя

"Щастя в будинок птах щастя приносить, повісь дерев'яну іграшку над ліжечком дитини, нехай дивиться на неї, як на сонечко, стежить за нею, а вона його крилами своїми осіняє. Вона його охороняти стане, казочки йому розповість, слізки його висушить".

Ікона

"Ти не полінуйся до церкви сходити, та не тільки свічки за здоров'я та за упокій поставити. Зайди в крамницю церковну, так вибери собі ікону, яка тобі по життю помічницею стане".

Чорний камінь

"Щоб сон був хороший, потрібно помічника собі знайти, який буде тебе уві сні охороняти. Тут стане в нагоді тобі чорний камінь придорожній, самий непримітний. Це тільки здається, що від нього одні неприємності. Коли в будинок принесеш камінь такий, повік не будеш знати зі сном проблем".

pexels.com

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