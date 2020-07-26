Як відучити дитину від гаджетів: 5 порад психолога

Відучуючи дитини від гаджетів, не варто застосовувати різкі обмеження. Діяти потрібно поступово, крок за кроком наближаючись до наміченого результату.

Так вважає психолог Олена Плешакова. У своєму Instagram фахівець навела кілька рекомендацій.

Розвиток і гуртки

Важливо на власному прикладі показати дитині, як брати в свої руки відповідальність за розвиток. Так, варто приділяти більше часу дитині, гуляти з нею, грати в розвивальні ігри. Корисним буде також записатися в гурток чи секцію.

Терапевтичні казки

Якщо дитина дошкільного віку, їй можуть допомогти терапевтичні казки, такі, як "Антикапризин", "Федя і комп'ютер", "Пристойний телевізор" та інші.

Варто приділяти більше часу дитині, гуляти з нею, грати в розвивальні ігри Ілюстративне фото / Pixabay

Особистий приклад

Для старших дітей є важливим особистий приклад батьків і спільна діяльність. Постарайтеся слухати і розуміти свою дитину. Можна застосовувати навички емпатичного слухання, коли ви слухаєте свою дитину, але відмовляєтеся від наміру її змінити, замість цього пропонуючи варіанти спільного рішення, що влаштує обох.

Розвиток мислення

Корисно розвивати системне мислення в дитини. Спробуйте разом подумати, ким вона хоче бути в майбутньому, і розібрати ситуацію на прикладі причинно-наслідкового зв'язку. Наприклад, коли вона буде знаменитим актором або лікарем, – теж не буде відриватися від гаджета?

Відключення гаджета

Рекомендується також відключати гаджети один або два рази на тиждень, а також на два тижні на рік (наприклад, під час вашої відпустки).

Виконання всіх цих рекомендацій допоможе побудувати інші стосунки з дитиною і повернути її до нормального життя. Процес може бути важким, вам може знадобитися більше часу, ніж ви очікували. Слід бути готовим до сварок, сліз і невдоволення з боку дитини. При цьому не потрібно впадати у відчай – важливо йти до кінця обраним шляхом і налаштуватися на результат.

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