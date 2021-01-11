Рождественские праздники официально включены во всемирную шкалу стресса. Не удивительно, что после них войти в обычную колею бывает проблематично. Сегодня я поделюсь, как сделать это максимально комфортно.

Начните с тела. Если ваше тело измотано бессонными ночами, перегружено жирной едой, да еще и мучается похмельем – никакие психологические техники не помогут. В первую очередь, приведите в порядок своё физическое состояние. Выспитесь, устройте разгрузку, хотя бы денек отдохните от "отдыха". Кстати, рекомендация "начинать с тела" - весьма универсальна. И может пригодиться во многих других ситуациях, которые несут психологический дискомфорт.

Позаботьтесь о психологическом состоянии. В пост праздничные дни ваше психологическое состояние нуждается в более бережном обращении, чем обычно. Не обесценивайте его размышлениями о тех, у кого есть "реальные поводы для депрессии". Вместо этого дайте себе право на постепенное восстановление. Пообщайтесь с психологом, помедитируйте.

Входите в рабочий ритм постепенно. Не пытайтесь наверстать все дела в самом начале рабочей недели. Позвольте себе небольшую "раскачку". В первые дни в офисе не назначайте важные встречи, не торопитесь принимать ключевые решения, если в этом нет особой срочности.

Возвращайтесь к обычному графику. Если за праздничный период вы начали позже ложится спать или каждый вечер открывать за ужином шампанское – оставьте эти праздничные привычки до следующих праздников. Как убираете гирлянды. И те, и другие, задерживаясь дольше положенного, во-первых, утрачивают свою торжественность, а во-вторых, со временем начинают утомлять.

Начните гулять пешком. Вечерние прогулки на свежем воздухе помогают расслабиться. За время праздников многие пресыщаются общением, сидением за столом, разговорами. А находясь наедине с собой, вы восстанавливаете баланс. К тому же свежий воздух и движение позитивно сказываются на общем физическом, а следовательно, и психологическом, состоянии (см. пункт 1).

Двигайтесь вперёд. Когда в жизни происходит что-то хорошее, например, наступают рождественские праздники, нам хочется, чтобы это не заканчивалось. И вместо того, чтобы в нужный момент двигаться дальше, мы пытаемся "остановить мгновение". Один из самых ценных навыков, которые существуют, – это умение отпускать: периоды жизни, события, людей. Порадуйтесь отличным дням и идите дальше. Кстати, какие цели вы поставили перед собой на 2021 год?

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