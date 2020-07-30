Як сподобатися чоловіку своєї мрії: 5 секретів

Часто жінці подобається чоловік, якого вона зовсім не знає. У такому разі необхідно самій зробити декілька кроків назустріч своєму коханню, але так, щоб чоловік навіть не здогадався про те, хто був ініціатором початку стосунків.

Сподобатися чоловіку з першого погляду – це неабияка праця над собою. Жінці потрібно бути водночас і природньою, і мудрою, і прораховувати всі дії наперед, пише otnosheniya.temaretik.com.

Мати гарний вигляд

Чудовий образ – найпростіший спосіб звернути на себе увагу. Чоловікам подобається витонченість, легкість, стриманість і стиль. Відзначимо, що стиль – це не тільки вдалий одяг, але й відповідний макіяж, який підкреслює ваші риси обличчя, манери, погляди, рухи. Чоловікам цікаві ті жінки, які здатні викликати інтерес.

Жінка повинна мати гарний вигляд 24 Канал

Не боятися знайомитися першими

Він повинен знайомитися першим – це стереотип, який багатьом дівчатам так і не дозволив спробувати поспілкуватися з чоловіком, який сподобався. Якщо ви хочете познайомитися з ним, для цього можна вибрати будь-який спосіб: опинитися на вечірці поруч з ним чи написати повідомлення в соцмережі. Краще за все почати розмову з простих фраз. Якщо ви йому симпатичні, він обов'язково підтримає бесіду.

Цікавитися чоловіком

Чоловіку сподобається, якщо ви під час розмови будете цікавитися його захопленнями, роботою та іншим. Психологи радять спочатку встановити з чоловіком візуальний контакт. Якщо він вже дивиться на вас, то подивіться йому прямо в очі, але буквально на секунду. Через якийсь час можна повторити цей прийом і додати легку посмішку.

Не боятися говорити

Якщо чоловік запросив вас на побачення, то він вже вами зацікавився. Тому не варто переживати і нервувати. Будьте йому одночасно другом і дівчиною. Якщо ви прийдете на побачення красивою і чарівною, але при цьому ви не будете підтримувати розмову, то чоловік може змінити думку про вас.

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Використовувати жіночі хитрощі

Щоб йому сподобалися ваші слова, вони повинні бути в першу чергу щирими. У розмові можна використовувати фрази, які підкреслюють ваші позитивні емоції поруч з цією людиною. "Мені добре з тобою" – прості слова, які будуть приємні чоловіку.

Також використовуйте такі жіночі хитрощі, як запах, чарівність, погляд, розум, голос, одяг і жіночність. Працюйте над собою, підкреслюйте свої кращі сторони і виправляйте недоліки.

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