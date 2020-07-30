Як сподобатися чоловіку своєї мрії: 5 секретів
Часто жінці подобається чоловік, якого вона зовсім не знає. У такому разі необхідно самій зробити декілька кроків назустріч своєму коханню, але так, щоб чоловік навіть не здогадався про те, хто був ініціатором початку стосунків.
Сподобатися чоловіку з першого погляду – це неабияка праця над собою. Жінці потрібно бути водночас і природньою, і мудрою, і прораховувати всі дії наперед, пише otnosheniya.temaretik.com.
Мати гарний вигляд
Чудовий образ – найпростіший спосіб звернути на себе увагу. Чоловікам подобається витонченість, легкість, стриманість і стиль. Відзначимо, що стиль – це не тільки вдалий одяг, але й відповідний макіяж, який підкреслює ваші риси обличчя, манери, погляди, рухи. Чоловікам цікаві ті жінки, які здатні викликати інтерес.
Не боятися знайомитися першими
Він повинен знайомитися першим – це стереотип, який багатьом дівчатам так і не дозволив спробувати поспілкуватися з чоловіком, який сподобався. Якщо ви хочете познайомитися з ним, для цього можна вибрати будь-який спосіб: опинитися на вечірці поруч з ним чи написати повідомлення в соцмережі. Краще за все почати розмову з простих фраз. Якщо ви йому симпатичні, він обов'язково підтримає бесіду.
Цікавитися чоловіком
Чоловіку сподобається, якщо ви під час розмови будете цікавитися його захопленнями, роботою та іншим. Психологи радять спочатку встановити з чоловіком візуальний контакт. Якщо він вже дивиться на вас, то подивіться йому прямо в очі, але буквально на секунду. Через якийсь час можна повторити цей прийом і додати легку посмішку.
Не боятися говорити
Якщо чоловік запросив вас на побачення, то він вже вами зацікавився. Тому не варто переживати і нервувати. Будьте йому одночасно другом і дівчиною. Якщо ви прийдете на побачення красивою і чарівною, але при цьому ви не будете підтримувати розмову, то чоловік може змінити думку про вас.
Використовувати жіночі хитрощі
Щоб йому сподобалися ваші слова, вони повинні бути в першу чергу щирими. У розмові можна використовувати фрази, які підкреслюють ваші позитивні емоції поруч з цією людиною. "Мені добре з тобою" – прості слова, які будуть приємні чоловіку.
Також використовуйте такі жіночі хитрощі, як запах, чарівність, погляд, розум, голос, одяг і жіночність. Працюйте над собою, підкреслюйте свої кращі сторони і виправляйте недоліки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про типи жінок, які не подобаються чоловікам.