Як розпізнати людину-нарциса: 5 вірних ознак

Експерти виділили п'ять ознак, за якими можна зрозуміти, що людина є прихованим нарцисом.

Так, про це пише видання Рамблер.

cosmo.ru

Постійно дивиться в дзеркало

Повідомляється, що звичка регулярно дивитися на себе в дзеркало – ознака прихованого нарциса. Адже, одна справа подивитися, чи все в порядку з обличчям і далі займатися своїми справами, а зовсім інша справа – розглядати себе дуже довго й кожні п'ять хвилин поправляти макіяж або зачіску.

Сам собі співрозмовник

Самозакохані люди люблять обігравати різні ситуації в своїй уяві, де вони виходять переможцями. Як пише видання, це свідчить про егоїзм людини.

freepik.com

Дбайливе ставлення до одягу

Один з варіантів самомилування – завжди ідеальний зовнішній вигляд: чоловіки не з'являться на публіці незачесаним або в м'ятій сорочці, а жінки будуть наносити макіяж навіть для походу до магазину. Таким чином людина пишається собою, коли бачить, як інші дивляться на неї з захопленням.

Постійне з'ясування відносин

Участь у конфліктах – ознака будь-якого нарциса, адже він завжди хоче бути правим і не терпить заперечень. Самозакохана людина завжди намагається бути лідером, прикриваючись маскою добродушності.

Відсутність почуття гумору

Для нарцисів почуття гумору – це або інструмент для насмішок над іншими, або зброя, яка може зруйнувати їх самих. Вони бояться, що жарти можуть зачепити їх безпосередньо. Тому самозакохані люди часто упереджено ставляться до гумористів.

oko-planet.su

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як перемогти жіночі комплекси.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!