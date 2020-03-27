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27 березня • оновлено в 03:13
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Як розпізнати людину-нарциса: 5 вірних ознак

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Експерти виділили п'ять ознак, за якими можна зрозуміти, що людина є прихованим нарцисом.

Так, про це пише видання Рамблер.

Як розпізнати людину-нарциса: 5 вірних ознак

cosmo.ru

Постійно дивиться в дзеркало

Повідомляється, що звичка регулярно дивитися на себе в дзеркало – ознака прихованого нарциса. Адже, одна справа подивитися, чи все в порядку з обличчям і далі займатися своїми справами, а зовсім інша справа – розглядати себе дуже довго й кожні п'ять хвилин поправляти макіяж або зачіску.

Сам собі співрозмовник

Самозакохані люди люблять обігравати різні ситуації в своїй уяві, де вони виходять переможцями. Як пише видання, це свідчить про егоїзм людини.

Як розпізнати людину-нарциса: 5 вірних ознак

freepik.com

Дбайливе ставлення до одягу

Один з варіантів самомилування – завжди ідеальний зовнішній вигляд: чоловіки не з'являться на публіці незачесаним або в м'ятій сорочці, а жінки будуть наносити макіяж навіть для походу до магазину. Таким чином людина пишається собою, коли бачить, як інші дивляться на неї з захопленням.

Постійне з'ясування відносин

Участь у конфліктах – ознака будь-якого нарциса, адже він завжди хоче бути правим і не терпить заперечень. Самозакохана людина завжди намагається бути лідером, прикриваючись маскою добродушності.

Відсутність почуття гумору

Для нарцисів почуття гумору – це або інструмент для насмішок над іншими, або зброя, яка може зруйнувати їх самих. Вони бояться, що жарти можуть зачепити їх безпосередньо. Тому самозакохані люди часто упереджено ставляться до гумористів.

Як розпізнати людину-нарциса: 5 вірних ознак

oko-planet.su

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Автор
Анна Міхно
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