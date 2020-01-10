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10 січня • оновлено в 05:59
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Як розпізнати генія: топ-5 ознак неординарної людини

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Багато хто не розрізняє таких понять, як обдарованість, талант і геніальність. Однак насправді між ними існує ціла прірва.

Так, обдарованість – це вроджені здібності людини, які відрізняють її від більшості людей, талант – це вже розвинені працею здібності. А геніальність – це коли людина й обдарована, і талановита, і, крім того, має розвинену уяву, здатність мислити нестандартно і створювати щось нове в науці, мистецтві та техніці. Вважається, що геніальних людей – тільки 1% від населення всієї планети.

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Як визначити, що перед вами геній і як відрізнити його від інших – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Нетипове мислення

Нестандартне мислення допомагає генію знайти такі шляхи вирішення проблем, які й на думку не спадуть звичайній людині. Саме своєрідне, нетипове мислення, а не високий IQ, в першу чергу відрізняє генія.

Як розпізнати генія: топ-5 ознак неординарної людини

Guilherme Yagui / Flickr

2. Схильність до сумнівів

Звичайні люди в основному не відчувають сумнівів у правильності своїх дій, а ті, хто страждає на комплекс неповноцінності, навпаки, не вірять у свої сили і тому часто сумніваються. Для людини-генія також характерно сумніватися, але з іншої причини: геніальна людина добре усвідомлює, що не може знати все на світі.

3. Критичний розум

Геній не бере на віру жодне знання, яке є само собою зрозумілим для звичайних людей. Навіть свої власні судження геніальна людина буде сприймати критично. Вона знає, що навіть будь-який доведений наукою закон буде таким лише до тих пір, поки не буде спростованим.

Як розпізнати генія: топ-5 ознак неординарної людини

estet-portal.com

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4. Перфекціонізм

Жага досконалості – ще одна якість, яка відрізняє геніальну людину. Кредо генія: "Немає межі досконалості". Геній розуміє, що Всесвіт безмежний і люди знають дуже мало. Цей факт викликає ще більше прагнення до розвитку і нескінченного вдосконалення.

5. Відчуженість

Генії зазвичай відчужені в соціальному плані, оскільки мислять не так, як інші. Спілкування зі звичайними людьми генію просто не цікаве. Часто генії з цієї причини не можуть побудувати сімейні і дружні стосунки, залишаючись одинаками і не відчуваючи при цьому дискомфорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юний ІT-геній з України заробляє мільйони доларів. Вадима Машурова назвали одним з найуспішніших ІT-розробників у країні.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
IT-технології IT Психологія
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Иванович Василий
Иванович Василий
Вопрос: а - зачем его "распознавать"? Для селфи, что ли?!)))
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Imir Imir
Imir Imir
Иванович Василий, для создания системы поддержки и "просування" вперед.Для сравнения американская система образования в которой колледжи и университеты начинают "охоту" за талантливыми детьми еще в старших классах
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