Як розлучитися з чоловіком без скандалів: корисні поради
Не завжди жінка, яка вийшла заміж за кохану людину, впевнена, що цей шлюб буде на все життя. У такі моменти краще розірвати стосунки на початку, а не тягнути роками за собою.
Простіше, коли і чоловік, і жінка в парі спільно вирішують розлучитися. Набагато складніше, коли на розірванні стосунків наполягає лише один з партнерів, пише видання "Рамблер".
Адвокат Андрій Альошкін наголосив, що найголовніше в стосунках і після них – залишатися людьми. Він зізнався, що в його практиці були випадки, коли розлучення доходило до порушення кримінальної справи.
"Щоб уникнути поділу майна, необхідно скласти шлюбний договір, який знижує нервову напругу під час обговорення питань при розділі майна. Якщо є спільні діти – вже заради них точно не треба звинувачувати колишнього чоловіка у вигаданих сексуальних злочинах", – відзначив адвокат.
Експерт у сфері стосунків чоловіків і жінок Ксенія Серветник вважає, що чоловіки завжди важче переживають розлучення. Якщо жінки можуть поплакати подрузі, то чоловіки зазвичай ховають емоції глибоко всередині. Вони намагаються самостійно впоратися з болем, починають вживати алкоголь, що впливає на їхнє фізичне здоров'я.
Серветник порадила при розлученні використовувати психологічну терапію. Наприклад, можна написати листа колишньому або колишній, в якому потрібно подякувати партнеру і попросити вибачення. Важливо не шукати винних в розриві стосунків, а також постаратися не повторити схожі помилки в майбутньому.
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