Як розлучитися з чоловіком без скандалів: корисні поради

Не завжди жінка, яка вийшла заміж за кохану людину, впевнена, що цей шлюб буде на все життя. У такі моменти краще розірвати стосунки на початку, а не тягнути роками за собою.

Простіше, коли і чоловік, і жінка в парі спільно вирішують розлучитися. Набагато складніше, коли на розірванні стосунків наполягає лише один з партнерів, пише видання "Рамблер".

Адвокат Андрій Альошкін наголосив, що найголовніше в стосунках і після них – залишатися людьми. Він зізнався, що в його практиці були випадки, коли розлучення доходило до порушення кримінальної справи.

Експерти розповіли, як правильно розлучитися з чоловіком Getty Images/iStockphoto

"Щоб уникнути поділу майна, необхідно скласти шлюбний договір, який знижує нервову напругу під час обговорення питань при розділі майна. Якщо є спільні діти – вже заради них точно не треба звинувачувати колишнього чоловіка у вигаданих сексуальних злочинах", – відзначив адвокат.

Експерт у сфері стосунків чоловіків і жінок Ксенія Серветник вважає, що чоловіки завжди важче переживають розлучення. Якщо жінки можуть поплакати подрузі, то чоловіки зазвичай ховають емоції глибоко всередині. Вони намагаються самостійно впоратися з болем, починають вживати алкоголь, що впливає на їхнє фізичне здоров'я.

Серветник порадила при розлученні використовувати психологічну терапію. Наприклад, можна написати листа колишньому або колишній, в якому потрібно подякувати партнеру і попросити вибачення. Важливо не шукати винних в розриві стосунків, а також постаратися не повторити схожі помилки в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про дрібниці, які обожнює кожен чоловік у стосунках.