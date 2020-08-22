Як розлучитися без війни: 7 лайфхаків спокійного припинення стосунків
Ведучий "Кохання на виживання" Олег Кензов пережив хворобливе розставання, але зміг зберегти добрі стосунки з дружиною.
Ніхто з пар, які дають клятву жити разом в горі і радості, не замислюються, що їх любов може пройти. Але так буває, що замість щасливої інстаграмной сім'ї вони отримують вічні скандали і претензії. Чому так відбувається – це інше питання. Але якщо ви все ж вирішили розійтися, важливо зробити це мирно. Особливо, коли вас пов'язують спільні діти. Як це зробити? Лайфхак поділився ведучий Нового каналу Олег Кензов.
Емоції в сторону
Як би не було боляче і прикро, намагайтеся міркувати тверезо. Чи не скандальте і не звинувачуйте колишнього в усіх смертних гріхах. Звичайно, ви маєте право злитися, адже ваші надії на "вічну любов" не виправдалися. Але вихлюпують свої емоції безпечно: займіться спортом, хобі, запишіться на акторські курси, де зможете вдосталь покричати і поплакати. Шукайте свої варіанти. Рано чи пізно розлучення закінчитися, і вам доведеться жити з тим, що ви сказали або зробили на емоціях.
Чи не втягуйте дітей
Часто вони стають предметом війни і помсти під час розлучення. Чоловіки і дружини крадуть їх один в одного, забороняють бачитися. Це дуже небезпечний шлях. Адже це тільки здається, що діти нічого не розуміють і не пам'ятають. Рано чи пізно вони виростуть, ви пробачте один одного, і тоді почнуться питання. Подумайте, як ви поясните їм, що двоє дорослих вели себе, як п'ятирічки в пісочниці, що відбирають один у одного лопатки?
Знайдіть хорошого адвоката
Це важливо, якщо у вас є спільне майно, діти і так далі. Справа в тому, що коли вас поглинуть емоції, він тверезо оцінить ситуацію і відстоїть ваші інтереси. Юрист може допомогти закінчити шлюборозлучний процес мировою угодою без взаємних претензій. Але шукайте хорошого адвоката, а не першого-ліпшого в інтернеті.
Плачте в жилетку
Знайдіть людину, яка допоможе розділити емоції, не поливаючи екс-чоловіка або дружину брудом. Якщо це можуть зробити ваші родичі – прекрасно. Як показує практика, в будь-якому випадку вони мимоволі займають чиюсь позицію. Ідеальний варіант – психолог, який підтримає і не винесе сміття з хати.
Шукайте щастя
Тільки не потрібно навмисне посміхатися, коли хочеться кричати або плакати. Тут мова про інше. Не дайте негативу з-за розлучення захлеснути вас. Виходьте в люди, розважайтеся, відвідуйте цікаві заходи, смійтеся. Оточіть себе позитивними людьми і емоціями. Зрештою, болю вам і так вистачає. Гарний настрій допоможе більш спокійно і безболісно пройти процес розставання. І так, чим щасливіша ви, тим щасливіше ваші діти.
Не заводьте нових відносин
Хоча б поки розлучення не закінчується. Вони все ускладнять.
Захистіть дітей від "співчуваючих"
Ахами і зітханнями з фразами на кшталт "бідний ти наш, таке переживаєш", "тепер ти будеш жити в неповній сім'ї" та іншими, вони тільки підігріють негативну реакцію дітей на розлучення. Такими "співчутливими" бесідами не допомогти. Поговоріть з вчителями, бабусями і дідусями, щоб тримали нейтральну позицію і не вплутували дітей в шлюборозлучний процес.
Іноді є шанс зберегти любов, а іноді краще розійтися, ніж жити в постійних сварках. Щоб не було сумнівів у ваших стосунках – дивіться реаліті "Кохання на виживання" з 15 вересня о 19:00 на Новому каналі. Вчіться на чужих помилках, щоб зберегти особисте щастя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Кензов дав поради, як розповісти дитині про розлучення.