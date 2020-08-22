Як розлучитися без війни: 7 лайфхаків спокійного припинення стосунків

Ведучий "Кохання на виживання" Олег Кензов пережив хворобливе розставання, але зміг зберегти добрі стосунки з дружиною.

Ніхто з пар, які дають клятву жити разом в горі і радості, не замислюються, що їх любов може пройти. Але так буває, що замість щасливої інстаграмной сім'ї вони отримують вічні скандали і претензії. Чому так відбувається – це інше питання. Але якщо ви все ж вирішили розійтися, важливо зробити це мирно. Особливо, коли вас пов'язують спільні діти. Як це зробити? Лайфхак поділився ведучий Нового каналу Олег Кензов.

Емоції в сторону

Як би не було боляче і прикро, намагайтеся міркувати тверезо. Чи не скандальте і не звинувачуйте колишнього в усіх смертних гріхах. Звичайно, ви маєте право злитися, адже ваші надії на "вічну любов" не виправдалися. Але вихлюпують свої емоції безпечно: займіться спортом, хобі, запишіться на акторські курси, де зможете вдосталь покричати і поплакати. Шукайте свої варіанти. Рано чи пізно розлучення закінчитися, і вам доведеться жити з тим, що ви сказали або зробили на емоціях.

Чи не втягуйте дітей

Часто вони стають предметом війни і помсти під час розлучення. Чоловіки і дружини крадуть їх один в одного, забороняють бачитися. Це дуже небезпечний шлях. Адже це тільки здається, що діти нічого не розуміють і не пам'ятають. Рано чи пізно вони виростуть, ви пробачте один одного, і тоді почнуться питання. Подумайте, як ви поясните їм, що двоє дорослих вели себе, як п'ятирічки в пісочниці, що відбирають один у одного лопатки?

Діти не повинні брати участь в розлученні dytpsyholog.com

Знайдіть хорошого адвоката

Це важливо, якщо у вас є спільне майно, діти і так далі. Справа в тому, що коли вас поглинуть емоції, він тверезо оцінить ситуацію і відстоїть ваші інтереси. Юрист може допомогти закінчити шлюборозлучний процес мировою угодою без взаємних претензій. Але шукайте хорошого адвоката, а не першого-ліпшого в інтернеті.

Плачте в жилетку

Знайдіть людину, яка допоможе розділити емоції, не поливаючи екс-чоловіка або дружину брудом. Якщо це можуть зробити ваші родичі – прекрасно. Як показує практика, в будь-якому випадку вони мимоволі займають чиюсь позицію. Ідеальний варіант – психолог, який підтримає і не винесе сміття з хати.

Шукайте щастя

Тільки не потрібно навмисне посміхатися, коли хочеться кричати або плакати. Тут мова про інше. Не дайте негативу з-за розлучення захлеснути вас. Виходьте в люди, розважайтеся, відвідуйте цікаві заходи, смійтеся. Оточіть себе позитивними людьми і емоціями. Зрештою, болю вам і так вистачає. Гарний настрій допоможе більш спокійно і безболісно пройти процес розставання. І так, чим щасливіша ви, тим щасливіше ваші діти.

Після розлучення створюйте позитив навколо себе publish.com.ua

Не заводьте нових відносин

Хоча б поки розлучення не закінчується. Вони все ускладнять.

Захистіть дітей від "співчуваючих"

Ахами і зітханнями з фразами на кшталт "бідний ти наш, таке переживаєш", "тепер ти будеш жити в неповній сім'ї" та іншими, вони тільки підігріють негативну реакцію дітей на розлучення. Такими "співчутливими" бесідами не допомогти. Поговоріть з вчителями, бабусями і дідусями, щоб тримали нейтральну позицію і не вплутували дітей в шлюборозлучний процес.

Іноді є шанс зберегти любов, а іноді краще розійтися, ніж жити в постійних сварках. Щоб не було сумнівів у ваших стосунках – дивіться реаліті "Кохання на виживання" з 15 вересня о 19:00 на Новому каналі. Вчіться на чужих помилках, щоб зберегти особисте щастя.

Не нагадуйте дитині зайвий раз про розлучення UkrMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Кензов дав поради, як розповісти дитині про розлучення.

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