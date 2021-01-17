Як провести локдаун із користю: поради від експертів

Закриття магазинів, торгових і розважальні центрів через локдаун в Україні для багатьох стало справжнім ударом, оскільки життя знову збилося зі звичної колії.

Проте в будь-якій неприємній ситуації завжди треба шукати плюси. Для когось локдаун – чудовий привід закінчити онлайн-курси, для інших – виспатися, а треті почнуть давати лад своєму тілу після новорічно-різдвяних свят.

Щоб локдаун не загнав українців у депресію, в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL психологиня Алла Рожкова розповіла, як із користю пережити цей тривожний період. Крім того, експертка також дала рекомендації, що потрібно робити, аби позбутися стресу, і як налагодити психоемоційний стан у цій ситуації. А екскурсовод Сергій Савченко розповів, куди сходити й що подивитися в Києві під час локдауну.

1. Влаштуйте SPA вдома

У зв'язку з локдауном в Україні більшість розваг закриті. Так, наприклад, SPA-салон можна влаштувати і в домашніх умовах, головне – це бажання.

Спробуйте виокремити один день і присвятити його догляду за собою, влаштувавши повний релакс. Щоб отримати справжню атмосферу SPA-салону, зробіть вдома притамоване світло, запаліть свічки й ароматичні палички, поставте як фон спокійну музику. Головне, щоб це вас розслаблювало, надихало й відновлювало внутрішній баланс.

Так, наприклад, ви можете спробувати зробити скраб для шкіри обличчя, тіла й голови, провести обгортання для проблемних зон (стегна, талія і ноги), зміцнити волосся поживними масками, приготувати вітамінну маску для обличчя на основі олій, а після всіх процедур із догляду – прийняти теплу ванну з аромаоліями.

Спа-процедури в домашніх умовах корисні. Shutterstock

2. Займіться улюбленим спортом

Зараз багато онлайн-платформ пропонують доступ до тренувань абсолютно безкоштовно. До того ж вибір занять дуже багатий: силові вправи, фітнес-тренування, можна спробувати йогу, стрейчинг.

Заняття спортом у домашніх умовах мають ряд переваг: вам не треба поспішати на тренування, є можливість обирати зручні для вас місце й час. Крім того, набагато простіше зрозуміти техніку виконання вправ: якщо щось незрозуміло, можна просто відмотати відео й прослухати ще раз.

3. Пройдіть онлайн-курси

Локдаун – чудовий час для того, щоб вивчити щось і відкрити в собі нові можливості. Можна опанувати або підтягти іноземну мову, пройти курси з кулінарії, перукарського мистецтва. Можна навіть підвищити рівень знань у вашій сфері роботи (ІТ, СММ, дизайнер, ілюстратор тощо). Можливо, нові навички підштовхнуть вас на абсолютно нові ідеї або навіть допоможуть позбутися нудної роботи.

Проходження онлайн-курсів знадобиться в роботі. Shutterstock

4. Навчіться готувати улюблені страви й напої

У період локдауну можна навчиться готувати вишукані страви та цікаві напої. І, щоб приготувати пасту по-італійськи або зробити "Піна колада", необов'язково проходити курси, – достатньо знайти рецепти на YouTube-каналах. Наприклад, підгледіти вишукані страви можна в кулінара Євгена Клопотенка, кондитера Лізи Глинської або в шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. А ось по цікаві рецепти коктейлів краще зазирнути на канал Джеймі Олівера.

5. Зробіть генеральне прибирання й позбудьтеся старих речей

Щоб не було нудно сидіти вдома в період локдауну, можна попрактикувати цікаве прибирання від Марі Кондо під назвою KonMari. Це не тільки спосіб позбутися старих і непотрібних речей, але й своєрідна духовна практика. Суть такого генерального прибирання в тому, щоб один раз позбутися мотлоху й потім просто підтримувати лад до кінця життя.

А щоб наведення чистоти не перетворилося на нудний захід, підключіть до процесу своїх домашніх, ввімкніть музику й насолоджуйтеся тим, що позбуваєтеся старого для приходу в будинок нової енергії.

6. Приділіть час рідними.

Досить банальна порада, проте якщо подумати, то виявиться, що ми не так уже й багато часу приділяємо сім'ї. Як улаштувати цікаве дозвілля з рідними:

пограти в настільні ігри ("Манчкін", "Маленький світ", "Аліас", "Пандемія" та інші);

створити мінікінотеатр з улюбленими снеками та напоями;

переглянути ваші улюблені мультфільми/серіали/кінострічки;

спільно приготувати страву (пряники, печиво тощо);

зайнятися спільною творчістю (помалювати, зробити вироби з підручних матеріалів, зліпити щось);

вирушити на прогулянку містом, вибираючи ті місця, що відкриті під час локдауну в Україні.

Дозвілля з сім'єю допоможе зміцнити стосунки. Shutterstock

Куди піти під час локдауну в Києві: поради від екскурсовода Сергія Савченка

Відвідайте територію Софії Київської, однак без права на перегляд споруд і виставок.

Пройдіться Києво-Печерською лаврою (монастирські храми відвідувати можна, а ось Трапезну, дзвіницю та виставки – ні).

Зазирніть на територію Андріївської церкви, яка готова підпустити тільки на сходи і паперть, звідки відкривається розкішний краєвид на Дніпро та Поділ. До самої церкви поки не можна.

Так само не потрапити до сільських хатин, звезених з усієї України до селища Пирогів (музей у Пирогові). Але ось пройтися територією скансену, зробити купу мальовничих пейзажних знімків і колоритних селфі – можна.

Під час локдауну працюють ботанічні сади імені Фоміна та імені Гришка.

Як пережити період локдауну з користю: поради від психологині Алли Рожкової:

Зараз тривожність людей у кілька разів підвищилася, ніж у попередній локдаун, оскільки є певна втома від ситуації, що задовго триває. І контролювати, щось планувати поки неможливо. Це дає досить велике навантаження на психіку, особливо якщо людина схильна до тривожності. Важливо в такий період піклуватися не тільки про своє фізичне здоров'я, але й про психологічне: стежити за своїми емоціями, знайти підтримку, ділитися тим, що вас турбує.

1. Плануйте короткострокові цілі. Робіть те, що для вас зараз найбільш актуальне. Дуже корисно ввести ритуали, які стабільно повторюватимуться щодня – це чудовий спосіб підтримувати психічний стан і підвищити стійкість до стресу. Зробіть собі звичку, наприклад, вставати вранці й пити теплу чисту воду, виходити на прогулянку або робити зруханку (довготривале тренування або легкі вправи). Головне правило – регулярність виконання цих ритуалів.

2. Контролюйте водний баланс. Недостатня кількість рідини в організмі також має безпосередній вплив на тривожний стан людини. Дорослій людині потрібно в середньому випивати 1,5-2 літри води в день. Один літр – це приблизно 4-6 великих кухлів або склянок. Виходячи з цього, людині треба випивати приблизно 8-9 склянок води.

3. Харчуйтеся здоровими й збалансованими продуктами. Додайте більше фруктів та овочів у свій раціон, якнайменше вживайте солодкого, бо воно негативно впливає на психоемоційне здоров'я людини. Для профілактики тривожності дуже важливо підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Також рекомендую не переїдати й не забувати поїсти протягом дня. Від дієт із підрахунком калорій теж варто відмовитися, оскільки вони в основному пов'язані з причиною великої тривожності в людини.

Корисна їжа підтримає організм. Shutterstock

4. Слідкуйте за рівнем кофеїну в організмі. Більшість досліджень показує, що надлишок кофеїну в організмі негативно впливає на психіку людини. Дорослому за раз рекомендується вживати не більше 100-200 мг кофеїну. Оптимальний обсяг кави для денної норми – не більше 400 мг кофеїну або 3-5 чашок напою в день.

5. Обмежте вживання алкоголю. Багато хто думає, що келих вина допоможе знизити тривожність і поліпшити настрій, проте на регулярній основі алкоголь негативно впливає не тільки на здоров'я, але й на психоемоційний стан людини.

6. Практикуйте методи релаксації – техніки з диханням або медитативні практики, оскільки їх можна робити вдома. Це дасть можливість заспокоїти свій тривожний мозок і побачити всі можливі варіанти, як у такій складній ситуації жити й планувати майбутнє.

Заняття спортом у домашніх умовах допоможуть не набрати вагу. Shutterstock

7. Знайдіть підтримку. Важливо, щоб у кожного була людина, яка підтримуватиме. Оскільки зараз усі потрапили в приблизно однакове становище й усім важко, важливо знайти того, хто зміг би вислухати вас і дати пораду.

8. Розподіліть простір. Якщо під час локдауну вся родина перебуває під одним дахом, необхідно дати кожному особисту зону, щоб була змога просто побути наодинці з собою і присвятити час тому, що подобається. А ось якщо такого простору для всіх членів сім'ї немає, тоді треба приділити час і докласти зусиль, аби все ж таки придумати, як знайти можливість кожному побути на самоті.

Медитація і розслаблення налаштують на потрібний лад. Shutterstock

9. Більше перебувайте на свіжому повітрі. Навіть якщо на вулиці холодно, рекомендую все одно виходити на свіже повітря. Одягайтеся тепліше й вирушайте на прогулянку, оскільки це позитивно впливає на здоров'я.

10. Не забувайте про соціалізацію. Локдаун – це не привід відмовлятися від спілкування. Можна зустрічатися на відстані, або проводити онлайн зустрічі, щоб ви не відчували себе самотнім.

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