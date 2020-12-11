Як правильно цілуватися: інструкція журналу з 1940-х. Фото

У 1942 році редакція американського ілюстрованого журналу Life випустила інструкцію про те, як правильно цілуватися. Напевно, автори хотіли показати, як парам зробити такі моменти ще романтичнішими.

Знімки наочно показують, як це потрібно було робити з наукового погляду, хоча й у дусі 40-х. OBOZREVATEL також пропонує добірку інших фотографій того часу про те, як закохані, прощаючись або зустрічаючи одне одного, показували власні "рекомендації" правильного поцілунку (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Написи "Wrong" і "Right" на фотоілюстраціях у журналі означають, відповідно, як неправильно і правильно цілуватися:

Знімки з інструкції щодо правильного поцілунку Life

Така "стримана" поза, на думку авторів, видається дуже дитячою. Правильніше, радили вони, якщо дівчина і хлопець стоятимуть близько одне до одного, але водночас не стискатимуть партнера в обіймах дуже сильно.

Інструкція про те, як правильно цілуватися Life

Також під час поцілунку в 40-х радили не надто "розвалюватися" на кріслі. На думку авторів інструкції, така поза має невитончений вигляд. А ось правильно буде, якщо дівчина присяде на ручку крісла, а хлопець візьме її в міцні й водночас ніжні обійми.

Пропонуємо також добірку історичних фото про кохання у воєнні часи, які охоплюють період 1940-х років:

Москва зустрічає переможців, 1945 рік; жінка нахиляється за бильця поцілувати британського солдата, який повертається з Другої світової війни, Лондон, 1940 рік

Жан Мур опускається на коліна і цілує її нареченого – ветерана Другої світової війни Ральфа Неппела, прикутого до інвалідного візка, 1945 рік; молода жінка піднімає ноги, обіймаючи й цілуючи американського солдата на вокзалі, 1945 рік

Солдат повертається додому з війни, 1940-ві роки; моряк нахиляється над парканом і піднімає свою подругу для поцілунку, 1945 рік

Прощання із солдатами, квітень 1943 року; американський солдат цілує свою англійську подругу на галявині в Гайд-парку, 1945 рік

Молода жінка на роликових ковзанах і її солдат, 1940 рік; прощання із солдатами, квітень 1943 року

Англійський солдат насолоджується поцілунком, 1945 рік; відправлення солдатів на залізничному вокзалі Пенн у Нью-Йорку, квітень 1943 року

Американський солдат і місцева дівчина, 1940 року народження; солдат і його дівчина прогулюються серед овець у Кенсінґтонському саду, Лондон, 1945 рік

Дівчата обіймають і цілують солдатів, 1945 рік; поцілунок на Таймз-сквер, Нью-Йорк 8 травня 1945 року

Актриса Марта О'Дрісколл цілує солдата на прощання в Лос-Анджелесі, 1941 рік; американський солдат і французька дівчина, 1944 рік

Солдат і дівчина в Гайд-парку, 1945 рік; побачення солдата і його подруги, 1940-ві роки; американський солдат катає японську дівчину на велосипеді, Японія, 1946 рік

Солдат цілує медсестру Червоного Хреста, 1945 рік; дівчина підіймається, щоб попрощатися із солдатом, який іде на за Другу світову війну, 1940 рік

Пара відпочиває в Гайд-парку, 1945 рік; прогулянка в Гайд-парку, 1945 рік

Американський солдат цілує французьку дівчину на велосипеді під час звільнення Парижа, 1944 рік; поцілунок перемоги, 1945 рік

Дівчина цілує свого чоловіка після його звільнення 1 січня 1945 року; поцілунок перемоги, 1945 рік

Матрос цілується з медсестрою на Таймз-сквер у Нью-Йорку. Це знакове фото, що символізує закінчення Другої світової війни, 1945 рік zagge.ru

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