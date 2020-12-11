Як правильно цілуватися: інструкція журналу з 1940-х. Фото

У 1942 році редакція американського ілюстрованого журналу Life випустила інструкцію про те, як правильно цілуватися. Напевно, автори хотіли показати, як парам зробити такі моменти ще романтичнішими.

Знімки наочно показують, як це потрібно було робити з наукового погляду, хоча й у дусі 40-х. OBOZREVATEL також пропонує добірку інших фотографій того часу про те, як закохані, прощаючись або зустрічаючи одне одного, показували власні "рекомендації" правильного поцілунку (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Написи "Wrong" і "Right" на фотоілюстраціях у журналі означають, відповідно, як неправильно і правильно цілуватися:

Така "стримана" поза, на думку авторів, видається дуже дитячою. Правильніше, радили вони, якщо дівчина і хлопець стоятимуть близько одне до одного, але водночас не стискатимуть партнера в обіймах дуже сильно.

Також під час поцілунку в 40-х радили не надто "розвалюватися" на кріслі. На думку авторів інструкції, така поза має невитончений вигляд. А ось правильно буде, якщо дівчина присяде на ручку крісла, а хлопець візьме її в міцні й водночас ніжні обійми.

Пропонуємо також добірку історичних фото про кохання у воєнні часи, які охоплюють період 1940-х років:

Як повідомляв OBOZREVATEL: