Поліпшить секс, сон і дозволить схуднути: що дасть 30 днів без алкоголю

Письменниця і блогер Енні Грейс (Annie Grace) розповіла, як 30 днів без випивки можуть змінити життя людини.

Відмовившись від алкоголю на місяць, ви покращите свій сон, секс і навіть схуднете, пише вона для Daily Mail.

У доказ Грейс описала, що буде відбуватися в організмі людини, яка не вживатиме алкоголь 30 днів.

Енні Грейс dailymail.co.uk

День перший. Низхідна спіраль

Цілком імовірно, що ви провели попередню частину цього тижня, насолоджуючись чаркою чи двома, особливо якщо ви планували "сухий" січень. Але ви коли-небудь замислювалися, чому ніщо не змушує вас почувати себе так добре, як перший келих?

Причина полягає в тому, що вино штучно стимулює ділянку мозку, що називається nucleus accumbens. Вона контролює вихід дофаміну, який відповідає за палке бажання, і серотоніну, який відповідає за почуття ситості і зменшення швидкості реакції.

У здоровому мозку існує тонкий баланс між цими двома речовинами, але алкоголь нівелює цей баланс. Перший келих спричиняє викид дофаміну, завдяки чому ви хочете більше того, що дало вам таке задоволення.

Але в той же час, оскільки центр задоволення вашого мозку штучно стимулювався, мозок прагне повернути правильний баланс. Для досягнення цієї мети він посилає хімічну речовину динорфін, який пригнічує відчуття ейфорії - оскільки наслідки першого келиху зникають, ваше хороше самопочуття знижується до того рівня, який був коли ви почали пити.

Але дофамін все ще працює, змушуючи вас жадати того, щоб ви відчували себе добре. Відповідь? Ще одне келих вина, який починає цикл знову. Але результати все більше зменшуються.

Оскільки організм намагається відновити свій баланс, він вивільняє адреналін і кортизол - так званий "стрес" гормон. Таким чином, ви тепер повинні перетнути ще більший проміжок, щоб отримати задоволення. І цей надлишок гормонів стресу перевищує хороші почуття, тому ви вранці часто прокидаєтеся стривоженим.

День другий. Пам'ятайте, будь-який алкоголь шкідливий

У минулому році видання The Lancet повідомило про новаторське дослідження, в якому сказано, що немає безпечного рівня випивки. Навіть один напій алкоголю завдає шкоди здоров'ю. Будь-яке зменшення споживання алкоголю знижує ризик виникнення раку.

День третій. Алкоголь насправді смачний

Багато людей кажуть, що вони п'ють, тому що їм подобається смак улюбленого алкоголю. Але якщо ви згадали про свій перший досвід, то ймовірно ви ненавиділи його смак. Ви просто змусили себе випити, бо оточуючі казали, що це добре.

Існують докази того, що якщо б алкоголь не зробив нас п'яними, ми б його не випили. Звичайно, чистий етанол - а це - алкоголь - не смачний.

День четвертий. Переверніть ваше мислення

Це може зайняти тиждень або більше, щоб ваше тіло врівноважилося після того, як ви перестали пити.

Протягом цього часу ви можете відчути такі симптоми, як головні болі, дратівливість і занепокоєння. Я оновила мислення – це допомогло мені пройти цей період. Замість того, щоб сприймати ці симптоми як покарання за погану звичку, я вирішила дивитись на них як на ознаки прогресу, що моє тіло зцілювало себе.

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День п'ятий. Спіть краще

Той, хто надмірно пив, знає, що за цим неминуче слідував жахливий нічний сон. Справді, будь-який алкоголь, навіть лише келих вина або пива, порушує сон, оскільки він виробляє ті ж хімічні наслідки більшою чи меншою мірою.

Винуватцями є адреналін і кортизол, вироблені, щоб допомогти вашому організму відновити свій хімічний баланс. На жаль для сну, ці стимулятори діють довше, ніж депресивний ефект алкоголю.

Причиною того, чому людина прокидається після п'яти годин глибокого сну і не може знову заснути, є хімічні порушення мозку.

Доброю новиною є те, що більшість людей вважають, що вони сплять краще вже після п'ятої ночі без алкоголю.

День шостий. Не змінюйте все відразу

Ви думаєте, що коли ви відмовитесь від алкоголю, ви зможете також не вживати цукор і бігати п'ять миль на день. Але спроба зробити багато змін одночасно рідко працює в довгостроковій перспективі. Перегляньте цілі, коли закінчаться 30 днів.

День сьомий. Пам'ятайте, що це лише експеримент

Після тижня без алкоголю ви можете обуритися, що не можете насолоджуватися улюбленим напоєм. Нагадайте, що це лише експеримент, щоб побачити, як ви будете себе відчувати після місяця без алкоголю. Ви не забороняєте його на все життя.

День восьмий і дев’ятий. Дотримуйтеся своєї мети, але не станьте тим, хто не п’є

Друзі, які п'ють, спробують вас спокусити. Соціальний тиск може бути дуже важким. Якщо ви не хочете говорити правду, скажіть: "завтра у мене відбудеться зустріч, і я хочу залишатися з ясним розумом", або "я сьогодні вестиму авто, тому не п’ю".

День десятий. Боротьба з тягою до цукру

Якщо ви відчуваєте більше тяги до цукру, ніж зазвичай, це цілком нормально, коли ви перестаєте пити. Алкогольні напої містять трохи цукру, якого ви зараз не отримуєте. Крім того, як і вживання алкоголю, вживання цукру виробляє величезний рівень допаміну, тому очевидно, що ваш мозок шукає замісний допамін.

День 11. Відволікання

Ваша підсвідомість схожа на дитячу. Якщо ви звикли тримати келих вина протягом ночі, подбайте про келих тонізуючої води чи лимонаду, коли ви у компанії друзів. Цього достатньо, щоб задовольнити вашого підсвідомого малюка.

День 12. Задавайте питання

Дрібні розмови можуть бути нестерпними без випивки, яка покращує спілкування. Є простий спосіб залучити людей до розмови – задавати багато питань. Попросіть іншу людину говорити про себе, і для неї це не буде важко.

День 13. Використовуйте вільний час

Якщо вживання алкоголю було для вас основною діяльністю, у вас виникне більше вільного часу. Складіть список активностей, які ви завжди хотіли здійснити, і здійсніть хоча б деякі з них у цьому місяці.

День 14. Будьте допитливими

Якщо ви спокушаєтесь після двох сухих тижнів випити хоча би один келих вина, то спитайте себе: "Як це так, що я думаю, що алкоголь зробить цей момент кращим?". Потім запитайте себе: "Це правда?".

Ви можете розслабитись чашкою чаю з печивом чи відпочити у ванні з книгою. Це допоможе вам почувати себе краще.

День 15. Поганий день на роботі

У певний момент ви можете відчути стрес на роботі. Якщо ви раніше у цьому випадку випивали, то ви маєте знайти інший спосіб зменшити стрес. Багато досліджень показали, що фізичні вправи - відмінний спосіб це зробити. Як тільки виділяться ендорфіни, стрес і тяга припиняться.

День 16. Вправи для розуму також працюють

Уважливість і медитація є настільки ж ефективними, як і фізичні вправи для зниження стресу.

День 17. Ніяких зимових застуд

Ваша імунна система укріплюється, якщо ви не п'єте. Алкоголь пригнічує імунну систему, порушуючи вироблення цитокінів, які попереджають наше тіло про шкідливі інфекції. Вони також впливають на виробництво білих кров'яних клітин, які продовжують боротися з інфекцією.

День 18. Згубні батьківські повідомлення

40 відсотків жінок вважають, що їм потрібно випити, щоб бути мамою. Але це дурне послання, коли ви думаєте про це. Звичайно, пияцтво не полегшує батьківство. Воно може тільки його ускладнити.

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День 19. Ви знову влізли в обтягуючі джинси

Загальновідомо, що в алкоголю високий вміст калорій - велика склянка білого вина схожа на з'їдання морозива, а пинта пива те ж саме, що і великий шматок піци.

Але ви можете не знати, що алкоголь легко всмоктується, тому він швидше зберігається у вигляді жиру, ніж надлишки калорій з цукру, вуглеводах, білках або навіть у самому жиру. Це впливає на збільшення ваги і сприяє дуже низькому рівню цукру в крові, що може призвести до вживання багатьох калорійних продуктів для компенсації.

День 20. Сила подяки

Якщо ви думаєте, що життя стало менш цікавим, то "щоденник вдячності" допоможе нагадати про всі позитивні моменти у вашому житті.

День 21. Забудьте про силу волі

Не намагайтеся покладатися на чисту волю, щоб утриматись від алкоголю останні десять днів. Нові дослідження показують, що це обмежений ресурс.

Замість цього напишіть кілька фактів про алкоголь, які, на вашу думку, є правдивими. Наприклад, як ви енергійно відчуваєте себе без випивки. І тримайте їх у гаманці або на корпусі мобільного телефону, щоб прочитати їх, коли відчуєте, що можете поступитися.

День 22. Насолоджуйтесь кращим сексом

Вживання алкогольних напоїв знижує рівень тестостерону не тільки у чоловіків, але й у жінок. Крім того, тому, що алкоголь є депресантом, він впливає на лібідо, втручаючись у нервову систему, яка необхідна для збудження і оргазму, включаючи циркуляцію і чутливість нервових закінчень. Зі збільшенням кількості алкоголю в організмі мозок стає менш здатним відчувати сексуальну стимуляцію. Тверезий секс – кращий секс. Ваш мозок отримує повну, безперешкодну інформацію з ваших почуттів, оргазми стають сильнішими.

День 23. Що таке веселощі?

Ми пов'язуємо алкоголь зі святом і веселощами. Я пила після роботи, але задоволення починалося в той момент, коли я виходила з офісу, пише Енні. Це було фактично передчуття вихідних попереду, що давало мені насолоду, а не вино.

День 24. Ви виглядаєте молодше

Сподіваюся, що тепер ви можете побачити різницю в дзеркалі. Без алкоголю ви виглядаєте по-іншому. Алкоголь не тільки викликає передчасну втрату колагену і еластичності, але й обличчя більше схильне бути червоним і роздутим, тому що алкоголь - це судинорозширювальний засіб. Крім того, алкоголь також є основним джерелом зневоднення, що сприяє висиханню, лущенню шкіри.

День 25. Подякуйте своєму тілу

День 26. Більш гострі емоції

Коли ви пили, ви відчували себе трохи неясно і заклякло. Тепер насолоджуйтеся емоційними максимумами.

День 27. Насолоджуйтеся здоровішим серцем

Коли ви не випиваєте, це набагато корисніше для вашого серця. Вживання великих кількостей, навіть у рідкісних випадках, може вплинути на електричну систему, яка регулює серцебиття. Це може призвести до утворення згустків крові або до занадто швидкого биття. Дослідження показали, що алкоголь послаблює серцевий м'яз, тому він зношується і розтягується.

День 28. Ви майже там

Щоб дістатися до фінішу, візуалізуйте. Наприклад, що говорите ні келиху вина перед тим, як піти по справам.

День 29. Міцна любов

Пригадайте, чому ви хотіли пройти цей експеримент, що покращилось для вас у минулому місяці. Коли вам особливо не вистачає напою? Чи вам дійсно потрібно почати все спочатку?

День 30. Вітаю!

Ви зробили це. Якщо ви вирішили перестати пити постійно, чудово! Близько 8% людей це роблять наприкінці "сухого січня", тому що вони добре себе почувають.

Якщо ви вирішили, що хочете продовжувати пити і відчувати, що ви можете робити це в міру, теж чудово! Яке б рішення не було прийняте, це добре. Ви завжди можете змінити свою думку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчерні розвіяли популярний міф про алкоголь. Вони також доказали, що міцна випивка не допомагає перетравлювати жирну їжу, а навпаки гальмує травлення, блокує нерви, які спонукають шлунок до роботи.