Як почати рішучі дії в житті: 4 прості поради психолога

Щоб вийти на новий рівень, потрібно налаштуватися на зміни. Ілюстративне фото / Pixabay

Щоб почати рішучі дії в життя і спрямувати його в кращу сторону, слід відповідно налаштуватися.

Так вважає психолог Наталія Холоденко. У своєму Instagram вона дала кілька рекомендацій, покликаних допомогти вийти на новий рівень.

Що потрібно робити для рішучих змін у житті:

1. Монотонно виконувати дії, необхідні для вирішення завдання: наприклад, робити зарядку щоранку, якщо мрієте про схуднення, або публікацію щодня, якщо хочете навчитися писати.

2. Прийняття ситуації. Іноді люди ховаються в ситуації, якщо не виконують належного: не відповідають на дзвінки і т.д. Спроба уникнути відповідальності лише посилює конфлікт.

3. Працюйте над тим, що вам зрозуміло і доступно. Наприклад, робіть прибирання до блиску, а коли набридне, – виникнуть ідеї про справу вашої мрії. Процес якісної роботи покращує відносини зі світом, зазначає психолог.

4. Спостерігайте за людьми, органічними у своєму, нехай і невеликому, але позитивному результаті. Вони дуже надихають.

"Якщо ти хочеш більше заробляти – не дивися лише на сторінки дуже заможних людей, пошукай тих, хто зміг з хобі зробити приємний заробіток. Дійдеш до рівня – поміняєш об'єкт спостереження", – рекомендує психолог.

Раніше OBOZREVATEL публікував психологічний тест всього на одну хвилину: яка ви людина.