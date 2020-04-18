Як побороти комплекси і підняти самооцінку: поради Алли Костромічової

Ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова розповіла, як підвищити свою самооцінку і побороти комплекси.

Так, ексклюзивно для OBOZREVATEL відома супермодель розповіла, як їй самій вдался підвищити самооцінку і що робити сучасним жінкам, щоб стати успішною і реалізованою.

Алла Костромічева Факти

"У підлітковому віці у мене було багато комплексів, але я їх пропрацювала. Я була одна з найвищих і найхудіших дівчат в своєму оточенні. Через те, що я дуже відрізнялася від однолітків, навіть не хотіла ходити до школи. Тоді це була драма, але коли люди з індустрії моди сказали, що я крута і красива, я змінила ставлення до ситуації ", – згадала модель.

Алла вказала, що на власну самооцінку ключовим чином впливає оточення, тому її перша порада – змініть коло спілкування, виключіть з нього токсичних людей.

Алла Костромічоева Instagram @allla

"Якщо зараз для вас є авторитетом однокласники/одногрупники/колеги по роботі/подруги, які вас підколюють і принижують, тоді ви будете звертати увагу на свої комплекси, і вас буде все це бентежити. Важливо змінити критерії оцінки себе і коло людей, які дають ці оцінки. Моя проста і дієва порада: менше спілкуйтеся з людьми, які вас принижують, і шукайте тих, хто буде цінувати ваші виграшні якості", – вказала Алла.

Алла Костромічова Instagram @allla

Також Костромічова підкреслила:

"Пам'ятайте: ви самі вибираєте, кого слухати. Упевнені в собі люди, які себе люблять і поважають, ніколи не будуть проявляти хейт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супермодель Алла Костромічева розповіла, як боротися із зайвою вагою.

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