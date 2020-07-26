Як побороти дратівливість: кращі поради психологів

Підвищена дратівливість, стан, під час якого "все бісить" і від якого людина регулярно страждає протягом певного часу, може бути симптомом психологічних проблем або навіть проблем зі здоров'ям.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як, згідно з рекомендаціями психологів, ефективно боротися з цією проблемою.

Що таке дратівливість

Людина, яка постійно відчуває роздратування навіть через незначний привід, сам собі отруює життя, оскільки така поведінка перешкоджає гармонійному спілкуванню з близькими, заважає в роботі та просто позбавляє звичних радощів.

Роздратування може в певні моменти відчувати кожен, але бити тривогу варто в тому випадку, якщо воно переслідує людину регулярно, заважаючи нормальному життю.

Роздратування може відчувати кожен, не завжди це привід для тривоги Фото: Pixabay

Причини дратівливості

Дратівливість можуть провокувати:

психологічні чинники (тимчасовий і хронічний стрес, серйозні психологічні стани, при яких потрібно спостерігатися у спеціаліста, наприклад, біполярні розлади);

фізіологічні чинники (нестача сну, хвороба, неправильне харчування, біль, інфекції, гормональні порушення і т.п.).

Також у жінок дратівливість можуть викликати передменструальний синдром, синдром полікістозних яєчників, менопауза.

Як побороти дратівливість

По-перше, потрібно простежити, чи достатньо ви спите, правильно харчуєтеся, достатньо рухаєтеся та чи дотримуєтеся здорового режиму дня. Також дратівливість може викликати прийом певних лікарських препаратів: можливо, їх варто замінити на інші або зовсім відмовитися від них.

Корисно вести щоденник, який допоможе вам стежити за якістю і кількістю харчування, тренувань і сну. Спостереження і турбота про самого себе допоможуть у вирішенні проблеми.

Також, щоб не зіпсувати стосунки з близькими, корисно поговорити начистоту, пояснивши, що ваша поведінка – це не прояв ворожості, а результат обставин або процесів, які відбуваються всередині вас.

Вирішити проблему дратівливості допоможуть спеціальні техніки Фото: Pixabay

Що робити під час і після нападів роздратування

Дихати, намагаючись робити довгий видих, – це допоможе розслабитися.

Постаратися відволіктися на щось, щоб відвести думки від подразника.

"Викинути" негативні емоції без шкоди для оточуючих, покричавши в подушку, порвавши непотрібний папір і т.д.

Тренуватися ловити паузу між тим, що дратує, і реакцією на це, приймаючи більш правильне рішення.

Розвивати навички прийняття та усвідомленості, застосовуючи техніки, про які можна дізнатися з профільної літератури, тренінгів, занять, різних додатків.

Якщо своєю дратівливістю ви могли образити когось, дуже бажано вибачитися. І головне – спланувати, як ви вчините наступного разу в подібній ситуації.

Якщо ви відчуваєте, що не в силах впоратися з проблемою самостійно, зверніться до фахівця. Це допоможе запобігти тієї шкоди, яку дратівливість може принести вашому життю.

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