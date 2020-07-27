Як побороти дратівливість: кращі поради психологів
Щоб перемогти дратівливість, для початку варто перевірити, наскільки здоровим є ваш спосіб життя. Фото: Pixabay
Підвищена дратівливість, стан, під час якого "все бісить" і від якого людина регулярно страждає протягом певного часу, може бути симптомом психологічних проблем або навіть проблем зі здоров'ям.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як, згідно з рекомендаціями психологів, ефективно боротися з цією проблемою.
Що таке дратівливість
Людина, яка постійно відчуває роздратування навіть через незначний привід, сам собі отруює життя, оскільки така поведінка перешкоджає гармонійному спілкуванню з близькими, заважає в роботі та просто позбавляє звичних радощів.
Роздратування може в певні моменти відчувати кожен, але бити тривогу варто в тому випадку, якщо воно переслідує людину регулярно, заважаючи нормальному життю.
Роздратування може відчувати кожен, не завжди це привід для тривоги Фото: Pixabay
Причини дратівливості
Дратівливість можуть провокувати:
психологічні чинники (тимчасовий і хронічний стрес, серйозні психологічні стани, при яких потрібно спостерігатися у спеціаліста, наприклад, біполярні розлади);
фізіологічні чинники (нестача сну, хвороба, неправильне харчування, біль, інфекції, гормональні порушення і т.п.).
Також у жінок дратівливість можуть викликати передменструальний синдром, синдром полікістозних яєчників, менопауза.
Як побороти дратівливість
По-перше, потрібно простежити, чи достатньо ви спите, правильно харчуєтеся, достатньо рухаєтеся та чи дотримуєтеся здорового режиму дня. Також дратівливість може викликати прийом певних лікарських препаратів: можливо, їх варто замінити на інші або зовсім відмовитися від них.
Корисно вести щоденник, який допоможе вам стежити за якістю і кількістю харчування, тренувань і сну. Спостереження і турбота про самого себе допоможуть у вирішенні проблеми.
Також, щоб не зіпсувати стосунки з близькими, корисно поговорити начистоту, пояснивши, що ваша поведінка – це не прояв ворожості, а результат обставин або процесів, які відбуваються всередині вас.
Вирішити проблему дратівливості допоможуть спеціальні техніки Фото: Pixabay
Що робити під час і після нападів роздратування
Дихати, намагаючись робити довгий видих, – це допоможе розслабитися.
Постаратися відволіктися на щось, щоб відвести думки від подразника.
"Викинути" негативні емоції без шкоди для оточуючих, покричавши в подушку, порвавши непотрібний папір і т.д.
Тренуватися ловити паузу між тим, що дратує, і реакцією на це, приймаючи більш правильне рішення.
Розвивати навички прийняття та усвідомленості, застосовуючи техніки, про які можна дізнатися з профільної літератури, тренінгів, занять, різних додатків.
Якщо своєю дратівливістю ви могли образити когось, дуже бажано вибачитися. І головне – спланувати, як ви вчините наступного разу в подібній ситуації.
Якщо ви відчуваєте, що не в силах впоратися з проблемою самостійно, зверніться до фахівця. Це допоможе запобігти тієї шкоди, яку дратівливість може принести вашому життю.
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