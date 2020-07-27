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Як побороти дратівливість: кращі поради психологів

Анна Паскевич
Психологія
1,4 т.
Щоб перемогти дратівливість, для початку варто перевірити, наскільки здоровим є ваш спосіб життя

Щоб перемогти дратівливість, для початку варто перевірити, наскільки здоровим є ваш спосіб життя. Фото: Pixabay

Підвищена дратівливість, стан, під час якого "все бісить" і від якого людина регулярно страждає протягом певного часу, може бути симптомом психологічних проблем або навіть проблем зі здоров'ям.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як, згідно з рекомендаціями психологів, ефективно боротися з цією проблемою.

Що таке дратівливість

Людина, яка постійно відчуває роздратування навіть через незначний привід, сам собі отруює життя, оскільки така поведінка перешкоджає гармонійному спілкуванню з близькими, заважає в роботі та просто позбавляє звичних радощів.

Роздратування може в певні моменти відчувати кожен, але бити тривогу варто в тому випадку, якщо воно переслідує людину регулярно, заважаючи нормальному життю.

Роздратування може відчувати кожен, не завжди це привід для тривоги

Роздратування може відчувати кожен, не завжди це привід для тривоги Фото: Pixabay

Причини дратівливості

Дратівливість можуть провокувати:

  • психологічні чинники (тимчасовий і хронічний стрес, серйозні психологічні стани, при яких потрібно спостерігатися у спеціаліста, наприклад, біполярні розлади);

  • фізіологічні чинники (нестача сну, хвороба, неправильне харчування, біль, інфекції, гормональні порушення і т.п.).

Також у жінок дратівливість можуть викликати передменструальний синдром, синдром полікістозних яєчників, менопауза.

Як побороти дратівливість

По-перше, потрібно простежити, чи достатньо ви спите, правильно харчуєтеся, достатньо рухаєтеся та чи дотримуєтеся здорового режиму дня. Також дратівливість може викликати прийом певних лікарських препаратів: можливо, їх варто замінити на інші або зовсім відмовитися від них.

Корисно вести щоденник, який допоможе вам стежити за якістю і кількістю харчування, тренувань і сну. Спостереження і турбота про самого себе допоможуть у вирішенні проблеми.

Також, щоб не зіпсувати стосунки з близькими, корисно поговорити начистоту, пояснивши, що ваша поведінка – це не прояв ворожості, а результат обставин або процесів, які відбуваються всередині вас.

Вирішити проблему дратівливості допоможуть спеціальні техніки

Вирішити проблему дратівливості допоможуть спеціальні техніки Фото: Pixabay

Що робити під час і після нападів роздратування

  • Дихати, намагаючись робити довгий видих, – це допоможе розслабитися.

  • Постаратися відволіктися на щось, щоб відвести думки від подразника.

  • "Викинути" негативні емоції без шкоди для оточуючих, покричавши в подушку, порвавши непотрібний папір і т.д.

  • Тренуватися ловити паузу між тим, що дратує, і реакцією на це, приймаючи більш правильне рішення.

  • Розвивати навички прийняття та усвідомленості, застосовуючи техніки, про які можна дізнатися з профільної літератури, тренінгів, занять, різних додатків.

  • Якщо своєю дратівливістю ви могли образити когось, дуже бажано вибачитися. І головне – спланувати, як ви вчините наступного разу в подібній ситуації.

  • Якщо ви відчуваєте, що не в силах впоратися з проблемою самостійно, зверніться до фахівця. Це допоможе запобігти тієї шкоди, яку дратівливість може принести вашому життю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як розпізнати серйозні проблеми у стосунках.

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