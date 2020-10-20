Як пережити кризу середнього віку: названо п'ять головних порад

Психологиня Юлія Мєдвєдєва порадила ділитися своїм болем з іншими, звертатися по допомогу та повільно рухатися до цілей, щоб якнайшвидше вийти з кризи середнього віку.

Про це експертка написала в ексклюзивному блозі для OBOZREVATEL. За її словами, немає нічого критичного в тому, що якусь частину шляху вже пройдено. Тому важливо припинити ховати себе, свої надії, плани й дотримуватися п'яти основних порад.

Просто подумайте про себе

Зупиніться, переведіть дух, приділіть увагу здоров'ю, розберіть мотлох. Поки ви не впадаєте в депресію, збереження стійкості може бути найкращою стратегією. Це не означає, що ви повинні ігнорувати серйозні проблеми у своєму житті. Це просто означає, що варто бути уважним і терплячим до себе.

Під час кризи середнього віку варто більше приділяти уваги для себе. Tochka.net.

Діліться своїм болем з іншими

Якщо ви поділитеся своїми почуттями з близьким другом, який може слухати зі співчуттям, а також підтримувати вас у переживаннях, ви можете почуватися менш самотнім.

Не критикуйте себе

Часто ми порівнюємо наші досягнення з досягненнями інших і вирішуємо, що зазнаємо невдачі. Це тільки створює додаткові страждання. У такі моменти краще сказати собі: "Я не повинен бути кращим, ніж будь-хто інший" або "Досить себе порівнювати".

Звертайтеся по допомогу

Ніхто не читає ваших думок і не спостерігає за вами так пильно, як ви гадаєте чи сподіваєтеся. Якщо відчуваєте, що впадаєте в апатію, тривожність або розумієте, що життя померкло – скажіть це. Для початку можна поділитися переживаннями з другом, але розплутати ваші почуття зможе психотерапевт.

Під час кризи середнього віку важливо обговорювати свої переживання. newsdaily.org.ua

Повільно рухайтеся до своїх цілей

Коли відчуваєте спад, пов'язаний із кризою середнього віку, не змінюйте різко ситуацію. Наприклад, звільнення з роботи не принесе бажаного результату. Замість цього подумайте про внесення невеликих змін, які відповідають вашим навичкам, досвіду чи зв'язкам.

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