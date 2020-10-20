Як пережити кризу середнього віку: названо п'ять головних порад
Психологиня Юлія Мєдвєдєва порадила ділитися своїм болем з іншими, звертатися по допомогу та повільно рухатися до цілей, щоб якнайшвидше вийти з кризи середнього віку.
Про це експертка написала в ексклюзивному блозі для OBOZREVATEL. За її словами, немає нічого критичного в тому, що якусь частину шляху вже пройдено. Тому важливо припинити ховати себе, свої надії, плани й дотримуватися п'яти основних порад.
Просто подумайте про себе
Зупиніться, переведіть дух, приділіть увагу здоров'ю, розберіть мотлох. Поки ви не впадаєте в депресію, збереження стійкості може бути найкращою стратегією. Це не означає, що ви повинні ігнорувати серйозні проблеми у своєму житті. Це просто означає, що варто бути уважним і терплячим до себе.
Діліться своїм болем з іншими
Якщо ви поділитеся своїми почуттями з близьким другом, який може слухати зі співчуттям, а також підтримувати вас у переживаннях, ви можете почуватися менш самотнім.
Не критикуйте себе
Часто ми порівнюємо наші досягнення з досягненнями інших і вирішуємо, що зазнаємо невдачі. Це тільки створює додаткові страждання. У такі моменти краще сказати собі: "Я не повинен бути кращим, ніж будь-хто інший" або "Досить себе порівнювати".
Звертайтеся по допомогу
Ніхто не читає ваших думок і не спостерігає за вами так пильно, як ви гадаєте чи сподіваєтеся. Якщо відчуваєте, що впадаєте в апатію, тривожність або розумієте, що життя померкло – скажіть це. Для початку можна поділитися переживаннями з другом, але розплутати ваші почуття зможе психотерапевт.
Повільно рухайтеся до своїх цілей
Коли відчуваєте спад, пов'язаний із кризою середнього віку, не змінюйте різко ситуацію. Наприклад, звільнення з роботи не принесе бажаного результату. Замість цього подумайте про внесення невеликих змін, які відповідають вашим навичкам, досвіду чи зв'язкам.
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