Користувач Reddit з ніком Spinachraviolli розповів, що не може перестати думати про сороміцькі моменти з минулого перед сном. Під його публікацією люди назвали способи боротьби з подібною складністю.

Пост набрав за день на сайті понад дві тисячі лайків. Так, один з коментаторів з ніком Jeffcallahan3 закликав чоловіка позбутися думки, що ці ганебні дії пов'язані з ним, і уявити, що це відбувається з кимось іншим. По-друге, запропонував поміняти свій поточний підхід, якщо це відбувається регулярно і його ще можна виправити. І наостанок користувач назвав необхідним виробити здатність прийняти подію як є і забути про це.

Як перестати думати про сороміцькі моменти перед сном: названо способи (фото - the-challenger.ru)

Юзер Xolarix зауважив, що в таких ситуаціях допомагає створювати список позитивного в житті. Він порадив читати його в ті моменти, коли чоловіка відвідують нав'язливі думки. А також зазначив, що сором за минуле говорить про зміну людини в кращу сторону.

Користувач AMagnificentBiscuit погодився з попереднім коментатором. За його словами, негативні емоції від подій в минулому через власні дії – показник розвитку людини. Він вважає, що невдача є елементом навчання: так люди вчаться змінювати поведінку в кращу сторону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіки розповіли про те, як дівчата робили їм пропозицію руки та серця.