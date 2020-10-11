Як перемогти осінню хандру: 5 порад психологів

Осіння хандра може виникнути через стрес після закінчення сезону відпусток, зміщення біоритмів, у зв'язку з початком навчального року або почуттям провини в тому, що не вдалося реалізувати плани протягом літа.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав найкращі поради психологів з боротьби з цією проблемою.

Що таке осіння хандра

Основною причиною осінньої хандри вчені називають природне зміщення циркадних ритмів – біологічного годинника організму. Так, коли на вулиці темніє, у людини збільшується вироблення мелатоніну, від чого одразу з'являється бажання лягти спати. Вранці ж яскраве світло блокує вироблення цього гормону і стимулює гормон серотонін, який відповідає за гарний настрій.

Восени й узимку, коли протягом короткого дня багато хто майже не бачить сонця, відбувається збій: мелатонін виробляється практично в самий розпал робочого дня. У наслідок чого з'являються сонливість, лінь і апатія.

Симптоми осінньої хандри: сонливість, лінь і апатія. Ілюстрація Pixabay

Як боротися з осінньою нудьгою

Щоб впоратися з проблемою, постарайтеся додати до свого щоденного графіку більше світла і руху. Ефективні будуть заняття спортом, хобі, повноцінні сон і харчування тощо.

Займіться спортом

Це може бути купівля абонементу у фітнес-клуб, заняття з тренером, уроки танців або навіть просто банальна пробіжка. Головне – врахувати загальний рівень фізичної підготовки та вроджений темперамент.

Спорт допоможе впоратися з осінньою нудьгою Pixabay

Повноцінно харчуйтеся

Хороша їжа дарує задоволення. У боротьбі з осінньою хандрою добре допомагають жирна риба, горіхи, чорний шоколад, шпинат, броколі, вівсянка, гречка, морква, гарбуз, кабачки, зелений горошок, трав'яні збори (звіробій, шипшина, м'ята, меліса).

Дотримуйтеся режиму сну

Декому достатньо і шести годин сну, але хтось і після десяти відчуває себе не виспанним. Варто враховувати такі індивідуальні особливості.

Крім того, відсутність режиму в сні і харчуванні вводять організм в стан стресу. Спробуйте хоча б тиждень лягати спати в один і той же час (бажано до 12 ночі), а потім вже виробиться звичка.

Знайдіть хобі, щоб підняти собі настрій Pixabay

Знайдіть хобі

Щільний графік, безліч обов'язків і стрес здатні звести з розуму. Знайдіть щось для душі і черпайте натхнення з книг, рукоділля, малювання, музичних інструментів, квітництва. Також можна придумати щось небанальне, наприклад влаштувати вдома сад бонсай або зайнятися робототехнікою.

Ведіть активне соціальне життя

Всупереч поганому настрою продовжуйте бачитися з друзями, ходити на побачення і вечірки. Можна взяти приклад зі Швеції, де взимку влаштовують "затишні п'ятниці": збираються з друзями, запасаючись закусками і какао.

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