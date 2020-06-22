Як і навіщо жінки маніпулюють чоловіками: названі "небезпечні" фрази

Жінок прийнято вважати "слабкою статтю", вони нібито завжди потребують допомоги і підтримки, їх легко образити і засмутити.

Однак, як правило, жінки набагато краще відчувають психологію чоловіків. Саме тому їм легше маніпулювати ними. Для цього у жінок навіть є "чарівні" фрази, які допоможуть домогтися того, що їм потрібно. "Рамблер" перерахував основні з цих фраз.

"Я образилася"

Якщо чоловік почув ці два слова, то найближчим часом йому краще не робити необдуманих вчинків. По-перше, він повинен радіти тому, що жінка визнала той факт, що образилася.

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Наступні кілька годин вона може ігнорувати чоловіка, а після фрази "що трапилося?" відповість "нічого". Насправді, в цей час у чоловіків просто "ламається мозок" і вони просто не знають, що їм робити далі. Часто після цієї фрази чоловіки йдуть в найближчий магазин за квітами і цукерками.

"Допоможи мені"

Цією фразою жінки змушують чоловіків відчувати себе сильніше. Їм приємно знати, що вони можуть допомогти жінці. Так вони можуть підтвердити свою силу і мужність.

У цей час жінки знають, наскилькы важливо їхньому партнеру відчути себе опорою, тому при кожному зручному випадку роблять йому приємно цією фразою. Наступного разу чоловіка вже не доведеться просити про допомогу, він сам буде нести пакети з продуктового і відкривати двері.

Рixabay

Вибачення і визнання правоти

Щоб охолодити будь-який спір або сварку, жінка просто визнає правоту чоловіка. Навіть, якщо він не правий. Так, партнер почне відчувати свою перемогу, але скоро вони обидва вже забудуть про те, з якого приводу лаялися.

Однак в деяких випадках жінка починає пояснювати свою точку зору і стояти на своєму вже після того, як у чоловіка відступили емоції.

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Мовчання

Насправді, маніпуляція мовчанням набагато ефективніше, ніж якісь інші фрази. Коли жінка мовчить, чоловік розуміє, наскільки він винен. Ще гірше, якщо жінка знаходиться не поруч і ігнорує свого партнера. Тоді він усіма силами намагається домогтися її розташування.

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