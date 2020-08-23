Як дізнатися, чи жінка подобається чоловіку: головні ознаки

Чоловіки та жінки проявляють симпатію до протилежної статі по-різному. Одні наполегливі, інші – стримані. Трапляються випадки, коли він соромиться, а їй здається, що це симпатія.

Під час спілкування з чоловіком, який вам подобається, важливо звертати увагу на невеликі деталі, які допоможуть прояснити ситуацію, пише otnosheniya.temaretik.com.

Часто дивиться на вас

Він дивиться не тільки на ваш одяг, груди, ноги, але і в очі. Якщо чоловік зніяковіло опускає погляд при зустрічі ваших очей, то це означає, що ви йому симпатичні. Спілкуючись з іншими людьми, він буде поглядати на вас. Розповідаючи щось, він буде цікавитися вашою реакцією.

Якщо чоловік часто дивиться на вас, до ви йому подобаєтесь UkrMedia

Посилає сигнали жестами

Під час розмови він злегка нахиляє корпус тіла до вас, уважно слухає, посміхається. Він не буде повертатися до вас спиною, його голова буде повернута у вашу сторону. Закоханий чоловік завжди піклуватиметься про те, як він виглядає в присутності дами серця – розправить плечі, почне поправляти волосся, ремінь, крутити ґудзики.

Щирий з вами

Про щирість посмішки свідчать зморшки навколо очей. Якщо їх немає, то усмішка не від душі, штучна. Коли чоловік відкритий з вами, то змінюється його тембр голосу – він стає трохи тихішим, змінюється темп, у промові збільшуються паузи.

Не поспішає прощатися

Він завжди шукає теми для розмови, а при русі уповільнює крок, коли розуміє, що незабаром потрібно прощатися. Також чоловік обов'язково буде шукати ще один привід поспілкуватися з вами, якщо ви йому сподобалися.

Якщо чоловік хоче ще з вами зустрітися, то ви йому симпатизуєте like.if.ua

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